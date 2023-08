Guerra civil en el PSG

Se dice que una guerra civil es un conflicto entre dos o más bandos de una misma nación. De esta manera se puede explicar lo que le está sucediendo al PSG desde que el pasado mes de junio se filtrase, quién sabe quien, que Kylian Mbappé había mandado una carta días después de anunciar su renovación con la entidad parisina en la que informaba de que no iba a ampliar su contrato hasta 2025, por lo que en 2024 dejaría la entidad parisina libre. Desde ese momento, se han sucedido un sinfín de acontecimientos cuyo desenlace todavía no se conoce, pero lo que sí es sabido es que Luis Enrique, entrenador del club galo.

Luis Enrique no se ha planteado dejar el PSG. De hecho, el mismo se ha encargado de dejar claro que, por el momento, está comprometido con el proyecto, pero también es plenamente consciente de que la situación es muy desagradable. El asturiano reconoce a su núcleo más interno que si la entidad parisina está actuando así con Mbappé -en estos momentos apartados y sin saber si volverá a vestir esa camiseta-, qué puede suceder con él si a los responsables del club no les convence su trabajo.

Como contó OKDIARIO, Luis Enrique es plenamente consciente de que esta situación prolongada en el tiempo afectará al ambiente del vestuario. Sobre todo, si los resultados no son los esperados. Y es que, cree que no sería sencillo tener a Mbappé toda la temporada en la grada. De hecho, el asturiano es muy escéptico con esto e intentaría por todos lo medios que, de quedarse así, pudiese ser uno más del equipo.

También sabe que si el PSG no vende o no le deja contar con Mbappé, es complicado que se refuerce ofensivamente. Los franceses se están reforzando con un dinero que aún no tienen con Dembélé y, en principio, Gonçalo Ramos, pero si no venden tendrían un problema para cumplir el fair play financiero.

Más problemas

Mbappé es el principal problema que tiene el PSG, pero no el único que perturba a Luis Enrique. A pesar de que la entidad parisina asegura que esto no es así, otras fuentes cercanas al club están convencidos de que Luis Campo, asesor de los franceses, se plantea irse. El portugués fichó al asturiano y tiene una relación muy estrecha con Kylian desde que jugaba en el Mónaco.

Por otro lado, el PSG también tiene conflictos internos. Desde Qatar quieren que Nasser Al-Khelaïfi solucione cuanto antes una situación que se está enquistando y está deteriorando la imagen del club. También, Francia no está por la labor de permitir que en un año de Eurocopa y Juegos Olímpicos en París, Mbappé sea apartado. Si siguen adelante con esta amenaza, también tendrán en contra al país y a los sindicatos.

Mientras, Mbappé sigue tranquilo. Durante la gira que el equipo ha llevado a cabo por Asia se ha estado entrenando con los descartes. No ha dejado de trabajar y se ha comportado como un profesional, aunque espera que su situación se pueda solucionar. Mantiene su idea de ir este verano al Real Madrid si llegan a un acuerdo o libre en 2024.