Guardiola: «Jugar la vuelta en el Bernabéu es una gran suerte…»

Pep Guardiola habló desde Mánchester en la rueda de prensa previa al duelo de vuelta de semifinales de la Champions League contra el Real Madrid. El entrenador catalán no quiere confianzas tras el 4-3 conseguido el pasado martes en el Etihad.

Walker

“Ha entrenado. Mañana decidiremos si juega. Viaja con él equipo. Feliz de que haya vuelto. Joao está apto, Kyle también. Veremos mañana. No rotamos jugadores, decidimos que jueguen los mejores en cada partido».

Jugar en Madrid

«Cada equipo piensa que si juega a su máximo nivel pasará de ronda. Es lícito. Creo que en este tipo de partidos hay momentos de todo. En los que dominas, eres dominado. No es un partido de una forma».

El objetivo

«Estar en la semifinal e intentar estar en nuestra segunda final seguida es nuestro objetivo».

Repetir once

«No es una garantía que los mismos jugadores jugarán de la misma forma. No sé lo que pasará mañana. Haremos la alineación pensando en los que puedan estar mejor. Un jugador puede estar muy bien contra un equipo y luego no rendir tan bien ante el mismo equipo dos semanas después».

Otra historia

«El partido del pasado es del pasado. Esto es otra historia. Lo pasado, pasado está. Vamos a intentar mejorar lo que hicimos. Vamos a Madrid a eso. Todos están listos».

Favoritos

«Somos dos buenos equipos, lo vimos hace una semana. Ellos son campeones en España, nosotros estamos intentando ser campeones aquí. Dije hace una semana que estamos en la semifinal para intentar estar en la segunda final consecutiva».

La experiencia

«He dicho muchas veces últimamente. Habláis de experiencia. Cada partido es completamente distinto. Es para mí comparar lo que hicimos el año pasado en Champions con lo de este curso. El hecho de que que estemos ahí, luchando en últimas rondas, los últimos años, es bueno. Pero la experiencia de haber estado ahí no garantiza nada».

Xavi

«No he hablado con Xavi sobre el Madrid. Él tiene jugadores que yo no tengo y yo tengo jugadores que él no tiene. No sirve».

Ancelotti

«Le felicito por ganar la Liga. Admiro las trayectorias de los profesionales que han conseguido tanto. Ha tenido equipos fantásticos. Ha hecho un trabajo increíble en muchos sitios. Siempre con un fútbol realmente bueno. Fui afortunado de conocerlo hace años. Cómo controla sus emociones».

Subir el nivel

«Seguramente tengamos que jugar aún mejor que en la ida para pasar. Pero quizás podemos jugar peor y pasar también. El fútbol es impredecible».

Goles

«Marcamos bastantes goles. No sé quién dice que necesitamos delanteros. Estoy más que satisfecho. Gabriel está listo como todos».

Tipo de partido

«Jugar una vuelta en el Bernabéu es una gran prueba, una gran suerte. Significa que los dos estamos en semifinales. La mejor prueba que nos podemos encontrar nosotros mismos para llegar a una final de la Champions».

Clásico

«Vi el clásico por encima. Lo vi en highlights, ese día no jugó Benzema. Sé que Carlo hizo algo que no hace normalmente. No puedo rescatar demasiadas cosas de ese partido».

El pasillo

«No me incumbe la Liga. No tengo opinión, nada que decir. ¿Nosotros un pasillo? Es algo de la UEFA».

Felicitaciones al Madrid

«Entiendo que me pregunten algo de la Liga. Les felicito yo como portavoz del club. Pero es que esto es la Champions».

Sensación del Madrid

«Fue un partido muy bonito y abierto. La calidad de ambos hizo que se vieran siete goles. Nosotros estábamos contentos. Podría haber ido mejor, pero también peor. Sabíamos que era cuestión de dos partidos, que no se iba a decidir en el Etihad, si no ahí. Para eliminar al Madrid tienes que hacer dos buenos partidos, no solo uno».