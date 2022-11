El gran gesto de Florentino Pérez con el Flamengo tras ganar la Libertadores

Lo de club señor al Real Madrid no le viene por casualidad y Florentino Pérez ha vuelto a tener otro gesto para quitarse el sombrero. El presidente del club blanco quiso felicitar por carta al Flamengo por su título en la Copa Libertadores y el máximo mandatario del club brasileño ha hecho pública la misiva.

Hay que recordar que Real Madrid y Flamengo podrían verse las caras en la próxima edición del Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos. El torneo aún no tiene fecha confirmada por la FIFA aunque a punta que podría ser la primera semana de marzo, ya que es la única libre en el calendario. Si no tendría que posponerse.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, recebeu carta do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.

Na carta, o dirigente madrilenho fala que vai ser uma honra participar do próximo mundial, junto do #Flamengo.#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/wt3PIIBI28

