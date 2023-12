González Fuertes y el VAR se comieron un claro penalti de Ignasi Miquel sobre Bellingham

Pablo González Fuertes se tragó un penalti claro de Ignasi Miquel sobre Jude Bellingham. El central del Granada le dio un pisotón a la estrella del Real Madrid, pero la dureza de la entrada no fue suficiente para el colegiado asturiano, que ni se planteó consultar la jugada en el VAR. Todo sucedió en el minuto 45 de la primera parte, justo antes del tiempo de descuento.

Los locales iban ganando por 1-0 en el Santiago Bernabéu gracias al gol de Brahim Díaz cuando Bellingham recibió un claro pisotón en el área nazarí, pero González Fuertes se negó a señalar la pena máxima. El árbitro ya la venía liando durante todo el primer tiempo. De hecho, el propio centrocampista vio la amarilla por protestarle una acción, a la vez que Antonio Rüdiger, que fue amonestado por el mismo motivo.

El partido de la Liga EA Sports estuvo condicionado desde los primeros compases por la lesión del portero visitante, Raúl Fernández, que obligó al árbitro a detener el encuentro durante varios minutos. También destacó la dureza en las entradas de los jugadores del Granada, pero todos los jugadores se marcharon al descanso sin ver cartulina amarilla.

La puntilla la puso con la acción del penalti no pitado. Bellingham reclamó la pena máxima, pero González Fuertes continuó con su show y no la señaló. Además, justo antes del descanso, el Madrid forzó un córner con el que buscar el segundo tanto, pero el propio colegiado se encargó de negar la mayor y mandar a jugadores a vestuarios y los blancos no gozaron de la oportunidad saque de esquina.

Bellingham, objetivo del Granada

En la segunda parte, González Fuertes siguió indignando al Bernabéu y también a Bellingham, que recibió dos entradas seguidas en el minuto 51 cerca del área rival. La más fuerte fue la de Gerard Gumbau, que le sentó sobre el césped durante algunos segundos tras un fuerte choque. El inglés se convirtió en el objetivo y en el hombre a derribar por los jugadores andaluces y no pararon de buscarle durante los 90 minutos.

El árbitro asturiano no mostró la primera amarilla a un jugador del Granada hasta el minuto 76. Fue a Gumbau por una falta sobre Lucas Vázquez en un contraataque con claro peligro para el Madrid.