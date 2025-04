Getafe-Real Madrid: ensayo final

El Real Madrid vivirá una final antes de la final de La Cartuja. Los blancos visitan Getafe (21:30 horas) para afrontar otro partido a todo o nada en la lucha por el título de Liga. Los de Ancelotti saben perfectamente que no pueden fallar en las seis jornadas que restan para que concluya el campeonato nacional.

El Real Madrid llega a este encuentro mirando de reojo la final de la Copa del Rey que le enfrentará el próximo sábado al Barcelona en el estadio de La Cartuja, pero siendo plenamente conscientes de que deben estar con los cinco sentidos en la Liga, donde todavía tienen opciones gracias, en parte, al golazo de Valverde en el tiempo de descuento el pasado domingo contra el Athletic en el Santiago Bernabéu.

Los blancos tienen por delante siete finales para terminar la temporada: la final de la Copa del Rey y seis partidos de Liga. Ancelotti y sus jugadores tienen claro que deben ganar todos los partidos para arreglar una temporada que se complicó con la eliminación de los blancos contra el Arsenal en los cuartos de final de la Champions. Desde Valdebebas saben que será complicado, pero aspiran a ganar las dos competiciones nacionales que restan.

Para este encuentro, Ancelotti no podrá contar con Mbappé y Mendy, aunque ambos deberían estar disponibles contra el Barcelona en la final de la Copa del Rey. No obstante, para este encuentro, Ancelotti apostará por un once muy competitivo en el que futbolistas como Vinicius y Rodrygo serán titulares. Además, el italiano podría apostar por ese 4-4-2 que tanto le gusta, que no ha utilizado tanto como le hubiese gustado y que apunta a que repetirá en las siete últimas finales que restan de aquí a final de temporada. De esta manera, el entrenador madridista buscará que su equipo sea mucho más equilibrado que con el 4-3-3, por el que más veces ha apostado, para meter a los Bellingham, Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

Un Getafe tranquilo

En el Getafe viven alejados de la idea europea que José Bordalás no quería ni oír ni nombrar. Los dos últimos varapalos, en forma de derrota (1-3 contra Las Palmas y 1-0 frente al Espanyol), bajan definitivamente al cuadro azulón a la realidad del objetivo marcado al inicio del curso: no perder la categoría.

Con 39 puntos, necesita una victoria más para dejar sellada prácticamente la permanencia. Superada la barrera psicológica de los cuarenta, el Getafe habrá cumplido con su trabajo y podrá centrarse en aspirar al milagro de pasear su nombre por el continente o en confeccionar la plantilla del próximo curso.

Por eso, el Getafe quiere sellar la permanencia cuanto antes, para centrarse en la confección de un equipo que compita desde el primer momento y no esperar hasta la segunda mitad del curso para iniciar el despegue.

En el once, todo parece indicar que Borja Mayoral, de inicio, verá a su ex equipo desde el banquillo. Juanmi Jiménez tiene más opciones de sumar otra titularidad. Y la salida obligada de Uche podría dar una idea conservadora a Bordalás: jugar con solo un delantero y colocar a Djené Dakonam en el centro del campo junto a Luis Milla para completar una medular con Ramón Terrats, Mauro Arambarri y Coba da Costa o Juan Bernat, también en la disputa de otro puesto.

Getafe-Real Madrid: posibles onces