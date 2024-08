Fede Valverde emuló a Kroos en su celebración y se acordó del alemán apuntando al ‘8’

Menuda forma tuvo Fede Valverde de estrenar el número 8, heredado directamente de Toni Kroos. Casi nada. El uruguayo abrió la lata para el Real Madrid en el minuto 58 de la final de la Supercopa de Europa empujando un balón a puerta vacía que venía de una jugada y asistencia geniales de Vinicius Junior. En su celebración seguro que emocionó a más de un nostálgico al realizar el gesto típico del alemán apuntando al cielo y posteriormente llevándose el dedo a su nuevo dorsal para homenajear a toda una leyenda que se retiró del fútbol de clubes ganando su sexta Champions League.

Su heredero, Valverde, no pudo rendir mejor tributo a Kroos viendo puerta en su primer encuentro con el ‘8’ a la espalda. Además, el sudamericano se desfondó como siempre en el centro del campo y mostró un plus de agilidad que hundió a la Atalanta. Su profundidad, sumada a la calidad en ataque de Vinicius, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Rodrygo Goes, acabaron por hundir al conjunto italiano.

Valverde ya dijo en la previa que defendería el dorsal de Kroos siendo él mismo y lo cierto es que ha mantenido su mejor versión desde el día uno. La temporada pasada fue su mejor con el Real Madrid y este año está decidido a dar un paso aún mayor y liderar un centro del campo en el que si no juega Luka Modric es el más veterano a sus 26 años.

El uruguayo adelantó al Real Madrid en la final tras un pase de oro de Vinicius desde el interior del área. Los blancos, muy espesos en el juego hasta ese momento, anotaron el 1-0 en una de las primeras ocasiones claras del segundo tiempo. El mediocentro anotó el primer gol oficial de los blancos en la temporada 2024-25.

Valverde, digno heredero de Kroos

Valverde disputó su primer partido con el ‘8’ de un Kroos que ya es historia del Real Madrid. Aunque el madridismo no lo olvida, y al descanso ya era tendencia en redes sociales ante los problemas de los blancos para sacar la pelota desde atrás.

El destino quiso que en el minuto 59 de partido, el primer gol oficial de la temporada del Real Madrid lo anotase Valverde con el ‘8’ de Kroos. La jugada la inició Bellingham, se la dejó a Vinicius en el pico del área y este hizo magia. El brasileño se fue de su par hasta línea de fondo y metió un pase con el exterior perfecto y brillante en el área pequeña. Mbappé fijó a los centrales con sus movimientos y dejó el espacio en el segundo palo vacío. Allí apareció el uruguayo para marcar a portería vacía y hacer el 1-0 en el Estadio Nacional de Varsovia.