El factor Ancelotti decide los fichajes

El Real Madrid cuenta con el factor Ancelotti. El entrenador más laureado de la historia de la Champions League ha sido clave para los fichajes de Rüdiger y Tchouaméni. Ambos futbolistas dejaron claro que el técnico italiano les llamó, les sedujo y que eso fue clave para sellar su firma con el conjunto blanco.

«La conversación con Ancelotti. Me dijo que confiaba en mí, que esperaba mucho, que les podía ayudar… y eso es mucho. Estamos hablando de Ancelotti». Estas palabras salieron de la boca de Antonio Rüdiger en su presentación oficial con el Real Madrid. El central dejó claro en su comparecencia ante los medios que el entrenador italiano le llamó allá por abril para transmitirle toda su confianza.

De por esas, Antonio Rüdiger, cuyo contrato con el Chelsea expiraba en verano, tenía que decidir entre las muchas ofertas con las que contaba. Por ello, la llamada de Carlo Ancelotti fue clave para que el central se acabara decantando por el Real Madrid. El blanco ya le tiraba por historia y las palabras del entrenador italiano fueron el empujón definitivo para aterrizar en el Bernabéu.

Lo mismo ocurrió con un Tchouaméni que en su presentación también quiso destacar su charla con Ancelotti. El centrocampista del Mónaco también tenía detrás a los mejores de equipos de Europa y por ello el italiano le telefoneó para explicarle que en Madrid le esperaba el mejor club del mundo. Visto lo que acabó sucediendo, quedó claro que el galo acabó cayendo ante los encantos del técnico madridista. «Hablé con el entrenador durante las negociaciones para saber que quería de mi. Fue muy simpático y me dijo que si quería crecer tenía que venir aquí. Cuando firmé me llamó y me dijo que estaba muy contento», afirmó el jugador en la rueda de prensa de su presentación.

Padre Ancelotti

Carlo Ancelotti, a sus 63 años y con el respeto del mundo entero, se ha convertido en un padre para todos los jóvenes del vestuario que ha representado una gran evolución en el primer año del italiano en el banquillo. Más allá de las imágenes de bailes y puros rodeado de futbolistas, el entrenador italiano ha mostrado su confianza, dado cariño y apoyo en las malas para sacar el máximo rendimiento de los jóvenes sobradamente preparados con los que cuenta el Real Madrid en la plantilla.

Con mano izquierda y sin elevar la voz, Carlo Ancelotti ha logrado un doblete de Liga y Champions que le hace ganar más respeto y lo más importante: ha logrado evolucionar a la mayoría de los jugadores de una plantilla que están locos por su entrenador. Ahora Tchouaméni y Rüdiger serán testigos de ello.