Endrick viene al Real Madrid a aprender.

Endrick ya es oficialmente jugador del Real Madrid. El delantero brasileño se dio un baño de masas ante la afición blanca este sábado 27 de julio en el que ya es el día más importante (y más bonito) de su vida. Y llega a un club con la simple intención de ir poco a poco. De ir aprendiendo de los mejores jugadores del mundo para posteriormente dar el salto a lo más alto en los próximos años. Como ya hizo Vinicius, como ya hizo Rodrygo y como él mismo espera que también ocurra consigo mismo.

Porque Endrick se ha encargado de declarar que llega al Real Madrid a aprender de los mejores. Y tendrá a los mejores maestros posibles. Sus compatriotas Vinicius y Rodrygo, Brahim…. y Kylian Mbappé. Quizás el mejor profesor que puede tener para ir forjando su propia leyenda con la camiseta del conjunto blanco.

«Vini y Rodrygo vinieron con 18 años y yo también. Creo que cada uno tiene su vida. Lo que importa es estar aquí en el Real Madrid. Y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para ganar títulos», dijo Endrick sobre su compañero de equipo y selección. «Estoy muy tranquilo y muy feliz. Estoy deseando poder jugar en el Real Madrid y ayudar al equipo, que es lo más importante», añadió.

Porque el Real Madrid es el mejor lugar del mundo para aprender, pero también para ser exigido y sentir la presión. De eso mismo fue preguntado el brasileño, pero se encargó de reconocer que está tranquilo y que jugará con el objetivo de ayudar al equipo. Hacer goles también, pero sobre todo aprender, así lo relató en rueda de prensa frente a decenas y decenas de periodistas.

«Eder (Militao), Vini y Rodrygo me han ayudado mucho. Me han hablado del Real Madrid porque estaba llegando el momento. Me han hablado de los partidos, los entrenamientos… Voy a hablar más con ellos y espero que tengamos una amistad fuerte en el Real Madrid», prosiguió sobre los consejos de sus compañeros.

Un Endrick emocionado

Endrick no pudo contener las lágrimas en su presentación. Los 18 años recién cumplidos hace exactamente una semana le han permitido ser nuevo jugador del Real Madrid. De hecho, tuvo que esperar a cumplir la mayoría de edad para poder firmar hasta 2030 y ser presentado ante más de 40.000 personas en el Santiago Bernabéu.

«Buenas tardes a todos quiero agradecer a todos por estar aquí», comenzaba diciendo el nuevo jugador del Real Madrid. Y es que nada más pronunciar sus primeras palabras, el joven delantero rompía a llorar. Pero no sólo él, También su padre, su madre y su novia, dejando una imagen absolutamente espectacular. «La afición es una locura. Estoy muy contento. Desde niño siempre he sido un fan del Real Madrid. Voy a jugar aquí y siempre fue un sueño. Gracias por todo», continuó el flamante fichaje del Real Madrid.

Pero la realidad es que, pese a venir a «aprender» como él dice, Endrick viene al Real Madrid a triunfar y a jugar. Los 18 años no serán un problema para tener importantes minutos de calidad esta temporada. La salida de Joselu a Qatar le abre un camino recto para tener una presencia capital cuando las piernas de sus compañeros aflojen durante el año. Eso sí, el brasileño también tendrá momentos en los que sufra, lo pase mal y quizás no tenga la relevancia que él mismo desearía. Pero eso forma parte del proceso de aprendizaje.