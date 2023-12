Endrick hace historia con Palmeiras en Brasil

Endrick se proclamó campeón del Brasileirao con Palmeiras por segunda vez a sus 17 años e hizo historia en su país. La jovencísima perla brasileña llegará al Real Madrid el próximo verano, cuando cumpla los 18, después de hacer historia en Brasil y superar en goles a Vinicius y Rodrygo durante su etapa allí. Palmeiras empató a uno contra Cruzeiro con gol de Endrick y se proclamó campeón.

Palmeiras jugaba en casa de Cruzeiro en la última jornada del Brasileirao y el título lo tenía en la mano antes de comenzar gracias a las últimas victorias contra América o Fluminense. El cuadro brasileño, con Endrick obviamente en el once titular, inició la jornada líder con tres puntos sobre Atlético Mineiro y Flamengo. Un empate incluso valía.

A los ocho minutos de juego rozó el gol Endrick con un tremendo disparo al primer palo que despejó el portero local. Una jugada marca de la casa de la futura estrella del Real Madrid. Desde la grada le observaba Ronaldo Nazário. Pero el joven brasileño no tardó en marcar y a los 20 minutos adelantó a Palmeiras con un tanto de delantero pillo e inteligente.

Endrick opens the scoring for Palmeiras. Can almost taste the trophy nowpic.twitter.com/rfnx5Hhk5R

