Endrick confiesa qué es lo que más le gusta de Madrid a pocos días de su presentación en el Bernabéu

Endrick está a pocos días de ser presentado de manera oficial con el Real Madrid. Nada más cumplir los 18 años y estar en disposición de poder fichar por el conjunto blanco y firmar todos los documentos que le vincularán con la entidad hasta 2030, el brasileño ya se encuentra en la capital para comenzar su andadura en el que él mismo considera que es el mejor club del mundo. En un evento celebrado por la marca que le patrocina -New Balance-, reconoció qué es lo que más le gusta de Madrid.

«Todo me gusta de Madrid. Estuve otras veces en esta ciudad. Ahora tengo mi casa aquí. La gente en Madrid es muy agradable. He estado mucho con mis compañeros del Madrid en la selección. Me hablaron perfecto de este sitio», reconoció el futbolista del Real Madrid y que será presentado este mismo sábado 27 de julio en el Santiago Bernabéu a las 12:00 horas del mediodía.

Y es que Endrick cumplió la mayoría de edad este mismo domingo, seis días antes de ser presentado de manera oficial con el Real Madrid. «Lo he celebrado aquí en mi casa con mi familia. Estoy muy contento. Vamos a hacer una gran historia», reconoció el brasileño tras cumplir los 18 años, requisito principal para poder fichar por el conjunto blanco.