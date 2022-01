Elche – Real Madrid: una Copa por Paco

Sin tiempo para saborear la conquista de la Supercopa de España en Riad, donde el Real Madrid venció al Athletic para lograr su título número 12, los hombres de Carlo Ancelotti ya piensan en la Copa. La plantilla madridista ya ha conseguido el primer título de la temporada, pero quieren más. Los blancos se ven capacitados para pelear por todo, aunque para conseguir el billete a los cuartos de final de la competición copera tienen que ganar a un Elche que está en un gran estado de forma.

La semana para el Real Madrid arrancó con la alegría que supuso el ganar la Supercopa, pero en la mañana del martes la felicidad se tornó en luto tras conocerse el fallecimiento de Paco Gento, presidente de honor, leyenda del club y el único jugador que tiene seis Copas de Europa en su palmarés. Este partido será el primero sin La Galerna del Cantábrico y los jugadores quieren rendirle un homenaje logrando una victoria que les abra de par en par la puerta de los cuartos de final de la Copa, lo que les supondría estar a cuatro partidos de alzar otro título.

Carlo Ancelotti no es amigo de las rotaciones, por lo que el once que formará ante el Elche será el más competitivo posible. En la rueda de prensa previa confirmó que tiene que evaluar el estado físico de algunos futbolistas tras la final de Riad, pero también dejó claro que no va a dar descanso a futbolistas que no lo necesiten. Para este encuentro no podrá contar con Vallejo, Asensio, Carvajal, Mariano, Courtois, Benzema y Militao, pero estas ausencias no evitarán que el equipo sea muy competitivo.

En la portería estará Lunin, que es el guardameta de la Copa del Rey. En el lateral derecho formará Lucas Vázquez, mientras que por el costado zurdo podría tener su oportunidad Marcelo. La pareja de centrales será la compuesta por Nacho y Alaba. En el centro del campo Casemiro parece fijo, mientras que Ceballos, Camavinga y Valverde podrían dar descanso a Modric y Kroos. Y arriba, el italiano apostará por Rodrygo, Vinicius y Jovic, ya que ha decidido dar descanso a Benzema para este encuentro.

Un Elche en buena racha

Por su parte, el Elche llega a este encuentro en una buena dinámica. Ha vencido en seis de los últimos diez encuentros, tres de esos triunfos han sido consecutivos, ante Almería (1-2, en dieciseisavos de Copa), Espanyol (1-2) y Villarreal (1-0). Parece que el ‘efecto Francisco’ empieza a funcionar, y ahora el equipo ilicitano se sitúa 15º, cinco puntos por encima del descenso en Liga.

Antes de deshacerse del Almería, el Elche ya ganó al Leioa (0-2) y Unionistas (0-1), por lo que la Copa se ha convertido en un ‘caramelo’ para el equipo alicantino, que sueña con acabar con el Real Madrid para seguir con ese crecimiento de las últimas semanas.

Con el factor de ser local como una de las principales bazas contra los blancos, el Elche llega mermado por las bajas. Al positivo en COVID de Francisco, se suman los de Pastore, Josema, Casilla y Piatti, que se esperan que puedan dar negativo antes del encuentro. Además, Bigas, Roco, Marcone y Boyé continúan con molestias y son dudas de última hora.

Ante las ausencias, jugadores como el portero Werner, el centrocampista Raúl Guti y el extremo Josan Fernández podrían ser de la partida, en detrimento de habituales como Gumbau o Badía.

En el último enfrentamiento directo, en la primera vuelta de la Liga, el Real Madrid venció (1-2) con doblete de Vinicius. La última victoria franjiverde ante los blancos data de la temporada 77-78, precisamente en el Martínez Valero.