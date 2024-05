Edin Terzic: «Hay que convencerse de que sólo es un partido, lo demás no cuenta»

Edin Terzic, entrenador del Borussia Dortmund, explicó que llegan «muy bien» a la final de la Champions League del próximo sábado y que tiene a todo el equipo disponible tras haber «cuidado todos los detalles». El técnico alemán aseguró que están «todos listos con el objetivo de ganar la final» al Real Madrid en el estadio de Wembley.

«Si quieres ganar la Champions tienes que ganar a los campeones. Han ganado la Champions 14 veces, estos últimos años siempre están ahí ganando… Está claro que los números están con ellos», explicó el entrenador del Borussia Dortmund sobre el Real Madrid, aunque él mandó un mensaje de esperanza y ánimo a su afición: «Sólo es un partido. Hay que convencerse de que sólo es un partido, que lo demás no cuenta. Ojalá podamos cambiar esta dinámica ganadora del Madrid».

«Cuando eliminamos al PSG, planeamos estas tres semanas para llegar en el momento perfecto a nivel físico y táctico. Todas las decisiones que hemos tomado estas tres últimas semanas han sido pensando en el 1 de junio», comentó Terzic en el Media Day del Borussia Dortmund previo a la final que organiza la UEFA. Sobre ese asunto, bromeó el entrenador teutón: «Esta sala nunca ha estado tan llena y sentimos que llega la final. Era justo lo que queríamos, vivir esto al final de la temporada».

«Queremos ese trofeo y estamos centrados en lo que nos espera el sábado. La gente que ha visto el entrenamiento ha podido comprobar que estamos en forma y entusiasmados. Es lo que queremos demostrar el sábado en Wembley», añadió Edin Terzic, que debuta en este tipo de encuentros, ya que nunca ha estado en una final de la Champions (la última del Borussia Dortmund fue en 2013, con Jürgen Klopp en el banquillo).

Edin Terzic no va a «inventar nada»

El técnico alemán del Borussia Dortmund aseguró que «no voy a inventar cosas raras para impresionar» y que su plan es «hacer las cosas como preparamos las cosas toda la temporada». «El viaje lo vamos a hacer como toda la temporada, no vamos a cambiar nada. Viajaremos el día de antes, entrenaremos en el campo como siempre», añadió el entrenador del rival del Real Madrid en la final de Champions del próximo sábado en Wembley.

Terzic, además, elogió a Carlo Ancelotti: «Le tengo un respeto máximo. Hacen las cosas extremadamente bien. Han completado un cambio generacional increíble sin perder calidad. Hemos estudiado mucho al Madrid y hemos estudiado muchas situaciones, pero el Madrid siempre ganan».

Por último, Edin Terzic también habló sobre el adiós de Marco Reus, que jugará el sábado su último encuentro con el Borussia Dortmund: «Ha estado aquí 12 años como profesional y hay que sentirse felices y orgullosos de lo que ha hecho. He estado aquí con él los últimos seis años y sólo me da pena no haber estado a su lado los primeros seis. Está viviendo semanas muy bonitas y entre los dos tenemos muy buenos momentos y otros más duros».