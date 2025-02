Duras críticas contra Cañizares por salir en defensa de Asencio tras los cánticos ofensivos de Anoeta

Santiago Cañizares se encuentra esta semana en el ojo del huracán. Y es que el ex portero ha sido criticado masivamente por salir a defender a Raúl Asencio tras los cánticos ofensivos de que recibió el canterano blanco en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey.

«Se lo cantan porque está siendo investigado en un presunto delito. El juez lleva investigando esto más de un año y ahora resulta que esta sociedad que hemos creado, no sé muy bien cómo, ya sabe lo que ha hecho, la pena que tiene… cuando un juez lleva un año y pico pensando, analizando, viendo todas las periciales para tomar una decisión», afirmó Cañizares en El Partidazo de la Cope sobre los cánticos de «Asencio, muérete» que profirieron radicales de la Real Sociedad este miércoles en San Sebastián.

«En qué sociedad estamos que somos tan listos, que somos capaces de condenar a la gente de forma inmediata y no solo eso, sino decirlo que se muera», agregó el ex futbolista. Y es que Cañizares mostró su descontento con la sociedad actual porque considera que Asencio «no ha participado en lo que ha pasado que no ha sido una violación. Pero en cualquier caso ni ha participado».

A pesar de los duros comentarios que ha recibido el ex jugador, Cañizares concedió una entrevista a TardeAR donde reafirmó su punto de vista, pero haciendo hincapié en que su intención no era restar gravedad a los hechos. Asimismo, el ex portero argumentó que la diferencia de edad entre el adulto y el menor es un aspecto relevante en la valoración de los delitos relacionados con pornografía infantil.

«No es lo mismo una víctima de seis años, ocho años, que una víctima de 16, 17 años. Eso no quiere decir que la de 16, 17 no sea víctima. Pero no es lo mismo», señaló Cañizares. Del mismo modo, insistió en la necesidad de diferenciar el concepto de «infantil» dentro del marco legal: «Y cuando se habla de pornografía infantil, cuando hablamos de infantil: ¿Qué es una persona infantil y qué es una persona adolescente? No tiene nada que ver. Ese es el matiz que quería dejar bien claro».

Por el momento, Cañizares mantiene su posición sin matices ni rectificaciones, enfrentándose a una opinión pública que sigue reprobando sus declaraciones.