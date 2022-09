Deulofeu se ofrece al Real Madrid

Gerard Deulofeu, leyenda de la cantera del Barcelona, se ofreció para fichar por el Real Madrid. El delantero de 28 años está despuntando esta temporada con el Udinese en la Serie A llevando al modesto club a la tercera posición de la clasificación.

«Ya dije que no me gustaría volver al Barça, pero si me llama el Madrid, cómo vas a decir que no. Sería una gran opción», dijo Deulofeu mostrando sus intenciones de tener una nueva oportunidad en la Liga española tras su infructuoso paso por el club culé, con quienes vistió su camiseta por última vez en la temporada 2017/18.

Deulofeu ambiciona ocupar el sitio de Mariano Díaz como delantero suplente del Real Madrid. El jugador del Udinese cuenta con el aval de los 13 goles que anotó la pasada temporada con el equipo italiano, algo que no le ha abierto las puertas de la selección española.

El Real Madrid permanece atento al futuro de un futbolista que tuvo una carrera muy similar a la de Jesé Rodríguez, aunque sin tantas extravagancias. Ahora a sus 28 años, se ha ofrecido al club blanco con el objetivo de triunfar tras ser sistemáticamente ‘maltratado’ por un Barça donde sólo brilló en el filial estableciendo todo tipos de recórds.

Con Marco Asensio tonteando con la entidad culé –tal y como adelantó Eduardo Inda– no sería descabellado pensar que Gerard Deulofeu podría ser una buena tirita en caso de que culminase la traición del futbolista mallorquín. El extremo no ha renovado con el Real Madrid en busca de cobrar una prima de fichaje el próximo verano.