Convocatoria del Real Madrid contra el Alavés: Ceballos viaja a Vitoria

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos contra el Alavés en Mendizorroza tiene como gran novedad la presencia de Dani Ceballos. El utrerano está recuperado de la lesión que sufrió contra la Real Sociedad en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y ha regresado justo a tiempo para tratar de sumar en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. También viaja Alaba, tras superar sus molestias.

Por otro lado, en el apartado de bajas, Ancelotti no podrá contar con las bajas ya sabidas de Carvajal, Militao y Mendy, mientras que tampoco ha entrado en la lista Lunin. Además, el italiano ha contado con los canteranos Fran González y Mestre, que harán de segundo y tercer portero.

Hay que recordar el Real Madrid pondrá rumbo a Vitoria en la tarde del sábado. Los blancos juegan contra el Alavés a las 16:15 horas del domingo, por lo que dormirán en la ciudad alavesa, donde se celebrará el encuentro.

El giro radical de Ceballos

La temporada comenzó y el tobillo le empezó a dar guerra a Ceballos. Ante el Betis sufrió un esguince que le tuvo varias semanas apartado de los terrenos de juego. Parecía que la historia se iba a repetir, pero, entonces, todo cambió. La ausencia de Kroos, la falta de fútbol, debilitaba a un Real Madrid necesitado de talento. Y en este escenario, el utrerano empezó a demostrar que podía ser el jugador perfecto para asumir ese rol.

No, no le comparemos con Kroos. No tienen nada que ver. Son dos jugadores totalmente diferentes, pero Ceballos, del que muchos han olvidado que era uno de los mejores jugadores del mundo a su edad cuando lideraba a la selección española por el Europeo Sub-21, tiene la calidad suficiente para echarse el peso futbolístico del Real Madrid sobre sus espaldas. Y tanto que lo ha hecho. Ahora, se ha convertido en un jugador fundamental y se espera que contra el Alavés tenga minutos pensando en el miércoles.

Convocatoria del Real Madrid