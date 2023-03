Convocatoria del Barcelona contra el Real Madrid: Lewandowski lidera una lista sin Pedri ni Dembélé

El Barcelona recibe este domingo, a partir de las 21:00 en el Camp Nou, al Real Madrid para disputar un Clásico, de la jornada 26 de la Liga Santander, que puede decidir el campeonato. Los de Xavi le sacan nueve puntos a los blancos y una victoria azulgrana podría significar un golpe casi definitivo.

Xavi no podrá contar con dos jugadores importantes de su plantilla para este Clásico ante el Real Madrid. Dembélé y Pedri no estarán disponibles en el conjunto azulgrana. La convocatoria del Barcelona para este importante duelo no tiene sorpresas más allá de las dos bajas ya conocidas. Una lista que lideran Busquets, leyenda culé en los Clásicos, y Lewandowski, que buscará su primer tanto ante el Real Madrid en el Camp Nou. Los canteranos Alarcón, Arnau Tenas y Pablo Torre también forman parte de la lista.

Tras la polémica victoria azulgrana en San Mamés, con el gol anulado a Iñaki Williams, el Barcelona llega al Clásico con nueve puntos más que el Real Madrid. Los de Ancelotti están obligados a ganar para meterse de lleno en la lucha por el campeonato y el Barça querrá hacer lo mismo para sentenciar la Liga junto a sus aficionados.

Lista de convocados

Ter Stegen, Araújo, Busquets, Gavi, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran, Iñaki Peña, Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba, Kessié, Sergi Roberto, De Jong, Raphinha, Koundé, Eric García, Balde, Pablo Torre, Arnau Tenas y Alarcón.