Carvajal: «En este club vives de todo y no hay que agachar la cabeza»

Dani Carvajal habló al término del Real Madrid – Alavés, que terminó con victoria por 3-0 para el conjunto blanco. El lateral, que venía de ser señalado tras la derrota ante el PSG, dio la cara en la entrevista flash a pie de campo y valoró el triunfo del equipo, así como las sensaciones después del mal partido ante los parisinos el pasado martes.

Dudas tras París

«Necesitábamos hacer hoy un buen partido, ganar y recuperar sensaciones después de la derrota justa en Champions. Triunfo justo y merecido y ahora tenemos que pensar en el Rayo».

Segundas partes

«Al final, en los primeros 45 minutos la energía del rival es más alta. Intentamos desgastar al rival y por eso llegan los goles en la segunda parte, cuando el equipo contrario deja más espacios y están más cansados».

Su rendimiento

«El equipo no estuvo bien. Mis tomas de decisiones no fueron las más acertadas. El míster me ha dado la oportunidad, estoy tranquilo porque lo importante es estar aquí, trabajar, no agachar la cabeza y comerte al rival en el partido siguiente».

Críticas

«En este club vives de todo. Me ha tocado ganar mucho y ahora pues nos tomamos las críticas como algo positivo, constructivas, para seguir mejorando, tener las cosas claras».

Pitos

«No es nuevo. En este estadio la exigencia es máxima y es normal. Estamos acostumbrados. En la segunda parte nos han dado ese plus para ganar».