Carvajal estalla contra Munuera Montero tras el escándalo en El Sadar: «Hoy ha tocado expulsión»

Dani Carvajal no pudo morderse la lengua después del escándalo que tuvo lugar este sábado en El Sadar con la polémica actuación del Munuera Montero. Y es que el árbitro andaluz expulsó con roja directa a Jude Bellingham a los 39 minutos y pitó un penalti de Eduardo Camavinga sobre Ante Budimir, lo que hizo estallar a todo el madridismo en las redes sociales.

El defensa del Real Madrid, que sigue recuperándose de la grave lesión que sufrió, estalló tras la tarjeta roja directa que Munuera Montero le mostró al internacional inglés por las siguientes palabras: «I’m talking to you with respect. Fuck off». Una frase que en español se podría traducir por «Te estoy hablando con respeto. Vete a la mierda».

«Hoy ha tocado expulsión», escribió Carvajal en una ‘story’ en sus redes sociales junto a un emoji pensativo y dos caras riéndose. Poco después llegaría una nueva publicación del lateral derecho del Real Madrid después de que Munuera Montero, tras consultar el VAR, señalara el vergonzoso penalti contra los hombres de Carlo Ancelotti por un pisotón del francés cuando ya había disparado el croata.

En esta ocasión, ni siquiera Carvajal escribió nada de texto y subió dos emojis, de nuevo con la cara pensando y llevándose las manos a la cabeza. Y es que por tercera semana consecutiva, el Real Madrid volvió a mostrar su enfado por los lamentables arbitrajes que está sufriendo en la Liga.

En el partido contra el Espanyol que se disputó en el RCDE Stadium, Muñiz Ruiz no señaló una clara tarjeta roja a Carlos Romero por una entrada por detrás al gemelo de Kylian Mbappé mientras que, en el derbi del Santiago Bernabéu ante el Atlético, Soto Grado señaló un penalti de Tchouaméni sobre Samuel Lino cuando el balón ya había pasado de ahí.