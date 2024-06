La carta de Joselu al madridismo que pone los pelos de punta: «Gracias es la mejor palabra…»

«Gracias:

Es la mejor palabra y la más adecuada para expresar todo lo que siento en este momento, en el que la emoción y los nervios apenas me permiten escribir.

Gracias Real Madrid por todo lo que me has hecho sentir a lo largo de mi vida. Fuera y dentro. Dentro y fuera.

Gracias por lo que me enseñaste siendo un chaval; gracias por haberme dado tantos ejemplos de grandeza y de humildad al mismo tiempo.

Gracias por haber mantenido vivo mi sueño y por haberlo hecho realidad.

Gracias Presi, eres muy grande.

Gracias José Ángel por tanto.

Gracias a todos y a cada uno de los empleados del club más grande y ejemplar.

Gracias entrenador por tu forma de entender este juego.

Gracias Equipo por ser mi familia.

Gracias afición por tanta pasión, tanto cariño y esa complicidad que nos hizo volar.

Hace años me marché pero jamás me fui. Hoy también me marcho pero en realidad me quedo.

Gracias.

JOSELU»