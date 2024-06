Camavinga levanta la voz en Francia: «No estoy contento, no juego mucho»

Eduardo Camavinga habló desde la concentración de Francia en la Eurocopa antes del enfrentamiento de octavos de final contra Bélgica de este lunes. El centrocampista del Real Madrid se mostró muy disgustado con los minutos que está teniendo y aseguró que no está «contento» porque «no juego mucho». Sus pocos minutos, a pesar de que es titular en el Real Madrid, hacen que el joven futbolista galo no esté feliz con lo que está jugando en esta Eurocopa.

«No es un balance positivo. A todos los jugadores les gusta jugar. No estoy contento por no jugar mucho, pero el fútbol me ha enseñado a tener paciencia. Lo más importante es estar preparado en todo momento. En el Mundial pasó algo parecido y mi objetivo es ayudar a los compañeros hasta el final. No jugar mucho no me gusta, pero ya llegará mi momento», señaló un frustrado Camavinga que resaltó que Deschamps le dejó claro cuál sería su papel en la selección al principio de la Eurocopa.

«No habla mucho, pero está cerca de nosotros. Nos dice las cosas a la cara. Al principio de la Euro vino a decirme cuál iba a ser mi papel. No nos hablamos todo el tiempo, porque si no sería un poco tóxico», dijo. Sobre su desencuentro, Camavinga comentó que «está olvidado lo que pasó. Me dijo que me concentre en el futuro. Y ahora hablamos ya del presente». «Nos ha dicho que lo más importante es lo que llega ahora y hay que concentrarse en los octavos», añadió.

Sobre cómo se prepara para rendir desde el banquillo, el madridista señaló: «Francamente, no es algo que se prepara, hay que salir concentrado, hago siempre lo mismo, escucho música antes de los partidos y estoy tranquilo». Además, el centrocampista reconoció que sigue sin gustarle jugar de lateral izquierdo: «Sigo sin disfrutar ahí, eso no ha cambiado. Pero soy un jugador de equipo, y si tengo que jugar de lateral izquierdo lo haré y lo daré todo».

En cuanto la falta de revulsivo desde el banquillo que denunció Deschamps ante Polonia, Camavinga dio la razón a su seleccionador: «No se equivocó. Creo que lo más importante es que nos hemos clasificado». No obstante, el futbolista del Real Madrid explicó que aunque parta desde el banquillo, «hay que estar listos porque puedes salir en cualquier momento y hay que estar concentrados hasta el final».

Camavinga se ‘pica’ con Courtois y Hazard

Respecto al partido contra Bélgica y cómo ve a su rival, el internacional francés dijo lo siguiente: «Sigue siendo una gran selección, es pasado, es pasado, puede que sea un equipo diferente, pero muy duro y va a ser complicado». También comentó que le escribirá a Courtois antes del enfrentamiento: «No, pero le he mandado ya uno a Eden y ya le mandaré otro a Courtois».

Precisamente sobre la ausencia del meta destacó que es «bueno» para Francia que no juegue el belga porque «lo para todo». «No sé si se peleó con el entrenador. ¿Ha discutido? Es bueno para nosotros que no juegue, lo para todo, es un gran portero y que no esté es mejor para nosotros porque lo para todo». No obstante, destacó que Francia es un gran equipo pese a que no hayan convencido en la fase de grupos: Tenemos un gran equipo y grandes jugadores. ¿Si me inquieta el nivel de juego? No me inquieta».

Por último, le preguntaron sobre las diferencias entre Ancelotti y Deschamps y el futbolista explicó que «son entrenadores que se parecen, se vuelcan en la faceta humana y dan libertad en el campo. No veo que haya muchas diferencias».