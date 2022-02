Karim Benzema no comenzó el entrenamiento previo al duelo ante el Athletic al mismo ritmo que sus compañeros, por lo que su presencia en San Mamés está prácticamente descartada. El propio Ancelotti confirmó en la rueda de prensa previa al encuentro que no forzará con el segundo capitán blanco, que no ha realizado ningún entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros en la última semana. Por otro lado, Casemiro y Rodrygo sí comenzaron la sesión junto al resto del equipo, mientras que Vinicius se ejercitó en solitario sobre el césped de Valdebebas, pero sí debería estar en la convocatoria. Valverde se ejercitó en el interior de las instalaciones tras llegar de Uruguay.

Hay que recordar que Benzema sufrió una lesión muscular en el isquio izquierdo ante el Elche. Su presencia ante el Athletic era capital, ya que el francés es muy importante para Carlo Ancelotti. Karim es un jugador diferencial y contra los vascos tiene un idilio goleador que ya ha demostrado hasta en cuatro ocasiones esta temporada. Marcó el gol de la victoria en el Bernabéu, hizo dos tantos en San Mamés y abrió la lata en la final de la Supercopa de España. Además, en los 27 partidos en los que se ha medido a los vascos ha hecho 18 dianas, siendo el equipo al que más veces ha marcado gol.

Ancelotti tiene claro que no va a forzar con Benzema, por lo que salvo sorpresa no entrará en la lista para el duelo ante el Athletic. Su lugar en la punta del ataque madridista lo ocupará Luka Jovic.