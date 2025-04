Bellingham: «Es una noche que está hecha a la medida del Real Madrid»

Jude Bellingham fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro perteneciente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions que medirá a los blancos contra el Arsenal. Los madridistas buscan una remontada épica tras haber perdido 3-0 en el encuentro de ida.

«Son fundamentales. Crean un ambiente increíble. Podemos sentir cuando la gente está ahí. No hay que pedirles a los madridistas que hagan nada que no hayan hecho. Ahora depende de nosotros y tenemos que sentir la energía», comenzó el inglés, hablando de la importancia de la afición.

«Remontada, lo habré oído un millón de veces. Nos motiva mucho. Es una noche que está hecha a la medida del Real Madrid. Puede entrar en la historia», comentó sobre la palabra más escuchada en los últimos días.

Sobre si conoce la historia de las remontadas, fue claro: «Butragueño ha hablado del día contra el Anderlecht. Esto es de donde bebo. He visto las más recientes y añejas. No hay nada que no hayamos hecho en la Champions y mañana podemos seguir marcando el futuro».

«Es fútbol y hay tensión. Tenemos una relación muy diferente. Tenemos que ser sinceros y honestos. Hablamos mucho durante los partidos, pero le dais más importancia vosotros que nosotros. Sobre la fortaleza mental, por supuesto que sí. No hay nada más para nosotros. Sólo pensamos en eso. Estamos listos y motivados», explicó sobre la relación de la plantilla.

«Tenemos que estar mucho mejor que en el primer partido. Hay un montón de cosas que mejorar. No dimos lo mejor. Cuando pierdes un partido, lo ves una y otra vez y sabemos que podemos mejorar. Una cosa es perder y otra no aprender», comentó sobre lo que tienen que mejorar.

También habló de lo que corrió el Real Madrid contra el Arsenal: «Es verdad que si corres más siempre tienes más posibilidades. 14 kilómetros es el equivalente a un jugador y un poco más. Tenemos que saber qué espacios cubrir y saber cómo correr. No lo hicimos bien en el Emirates, pero mañana vamos a querer correr mucho más».

Sobre el respeto al Real Madrid, explicó lo siguiente: «Hay cierta expectativa porque todo el mundo espera que remontemos. Será muy complicado. El club lo ha hecho muchas veces».

Bellingham desveló cuándo empezaron a creer en la remontada: «Después del partido es complicado. Tienes que analizar lo que has hecho, pero a medida que vas hablando te vas engullendo en todo esto. La situación se contagia. Yo te diría que empezamos a creer casi de inmediato. A lo mejor en el autobús. No estábamos como ahora, pero ya empezamos a creer».

Hablando de fútbol, Bellingham explicó lo siguiente: «Hemos tenido partidos complicados, pero hemos conseguido ganar. Hay cosas negativas, claro que sí. No siempre vamos a hacerlo todo bien. Cuando ganas y todo va bien, no se habla tanto. Hemos tenido momentos muy buenos, independientemente de los malos. Tenemos que confiar en el equipo y en los compañeros. No es sólo la historia, también es el trabajo. Hay que tener confianza».