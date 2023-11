Bellingham: «Cuando te pones la camiseta del Real Madrid sientes que llevas un traje de superhéroe»

Jude Bellingham ha hecho un repaso a sus primeros meses en el Real Madrid después de levantar el Trofeo Kopa al mejor sub-21 del mundo. El jugador más en forma del mundo en estos momentos ha opinado sobre la importancia de su familia, sus primeros días con la camiseta del Real Madrid y también sobre su presente y futuro. Dejó claro que se ve ganando cinco Champions League con la entidad madridista.

Jude Bellingham quiso hablar en una entrevista concedida desde Francia de como se sintió la primera vez que entró en el vestuario del Real Madrid. «Estaba un poco estresado. Nunca me han impresionado las estrellas. Pero cuando llegas aquí, con las cosas que han conseguido, es difícil no pensar: ‘Vaya, esto es la cima del fútbol’. Las primeras semanas, cuando los estaba conociendo, comía al lado de Toni (Kroos) y me preguntaba: ‘¿Está comiendo oro?’. Y luego te das cuenta de que son tipos normales, que te ayudan a sentirte bien. Son muy humildes», afirmó el centrocampista inglés.

Sobre lo que sintió al vestir por primera vez la camiseta del Real Madrid, Bellingham afirmó que: «No puedo describirlo. Es un sueño hecho realidad. La camiseta es tan famosa. Cuando te la pones, casi sientes que llevas un traje de superhéroe. Es un privilegio, un honor. Hay que estar a un cierto nivel para llevarla semana tras semana».

Bellingham y el ‘5’ en el Real Madrid

Bellingham, como ya ha hecho muchas veces, habló en una entrevista concedida a L’Equipe de los motivos por los que eligió el dorsal número 5 en el Real Madrid. «Es una especie de homenaje, desde luego. Pero, al mismo tiempo, sigo mi propio camino y es casi como cogerlo y darle forma a mi manera, haciendo de este número lo que yo quiero que sea: el moderno número 5 del Madrid», afirmó.

Sobre Zidane también desveló una curiosa anécdota con su padre como protagonista. «Mi padre tenía una camiseta falsa de Zidane que había comprado en la playa. La llevaba a todas partes, a menudo en casa. Un día le pregunté: “Por cierto, ¿quién es ese tío?”. Me contestó: ‘Entra en YouTube y échale un vistazo’. Desde entonces, probablemente no he parado. Zidane era el jugador que yo quería ser. Tuve la suerte de conocerle durante la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool (1-0, en 2022). Yo era como un niño, con los ojos muy abiertos. Es tan humilde para alguien que ha conseguido tanto. Desprendía una gran presencia. Y, según los chicos que jugaron aquí con él, era un gran entrenador. Eso es igual de importante», dijo.

Bellingham también habló sobre la importancia de su familia en su éxito como futbolista, algo que siempre se ha destacado desde los inicios de su carrera. «La relación con mamá y papá es estrecha y me da equilibrio. Recibí una cosas diferentes de mis padres. Tuvieron trabajos toda su vida antes de llevar mi carrera. Luego vi cómo manejaban las situaciones, especialmente desde que me convertí en profesional. Hacen un trabajo tan bueno, sin experiencia real, y siempre me pregunto cómo lo hacen. Admiro cómo podían encontrarse en cualquier entorno y ser los mejores», afirmó.

Sobre como se ve en los próximo cinco años, Bellingham dejó claro que: «Espero ganar cinco Ligas de Campeones, una Eurocopa y quizá un Mundial. Siempre soy lo más optimista posible. No veo el sentido de jugar pensando que vamos a perder. Hay que participar en todas las competiciones cada año pensando que puedes ganarlas. Si no, ¿qué sentido tiene?».