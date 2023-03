Barcelona-Real Madrid: Clásico a Liga o muerte

El Clásico a Liga o muerte. No se puede definir de otra manera lo que Barcelona y Real Madrid jugarán a partir de las 21:00 horas en el Camp Nou. Las cuentas son simples. Si los azulgranas ganan habrán conquistado tres cuartos de Liga. La ventaja con los blancos sería de 12 puntos. Una diferencia que debería ser suficiente. Si ambos transatlánticos del fútbol español firman tablas, el campeonato también se podría decir que estaría visto para sentencia, ya que los madridistas necesitarían ganarlo todo y que los catalanes perdiesen tres duelos. Complicado. Y si los de Ancelotti vencen, la ventaja se reducirá a seis puntos y la diferencia de goles sería favorable para los merengues. Por lo tanto, todavía estaría todo por decidir.

El Real Madrid llega a este duelo consciente de que es complicado. Muy difícil. Pero si algo ha demostrado este club a lo largo de sus 121 años de historia es que los imposibles no existen. Por ello, Ancelotti y sus hombres irán a por la victoria y luego sólo tocará esperar que el Barcelona falle todo lo que no ha errado hasta la fecha. Eso sí, sin poder tropezar en lo que resta de temporada.

Ancelotti para este Clásico sólo tiene una baja, la de David Alaba. El austriaco está en la recta final de su recuperación, pero no llega a este partido. Tampoco estará Álvaro Rodríguez, que vio la quinta amarilla de la temporada con el Castilla el pasado fin de semana en Riazor y deberá cumplir sanción tanto con el filial como con el primer equipo, ya que ambos juegan el mismo día.

Con todo esto, el once del Real Madrid para este Clásico será muy parecido al que selló el pase a cuartos de final ante el Liverpool el pasado miércoles. En defensa, la única duda está en si Ancelotti sigue apostando por Nacho, opción más lógica, o se decanta por Mendy, mientras que en el centro del campo parece que Tchouaméni seguirá siendo suplente, por lo que formarán Camavinga, Modric y Kroos.

Sin Pedri

El Barcelona no podrá con Pedri, que lleva un mes de baja por una lesión muscular. El canario forzó más de la cuenta y ha recaído de la lesión que sufre en el cuádriceps. «Llegaba muy justo. Había un riesgo, ayer quiso entrenar y se resintió, no se sintió al 100% y estos partidos, si no estás al 100%, mejor no jugar», dijo el entrenador catalán en rueda de prensa. Además del internacional español, Ousmane Dembélé sigue fuera, pero, por contra, regresa tras sanción el central uruguayo Ronald Araujo.

«En caso de ganar, sería un golpe sobre la mesa, serían 12 puntos a falta de 12 partidos. No sería nada definitivo, pero sería un golpe fuerte para nosotros. Pase lo que pase, creo que no será definitivo», apuntó Xavi en la previa del choque. El entrenador catalán debutará en un Clásico en el Camp Nou. Hasta le fecha, ha dirigido tres en Madrid y uno en Arabia.

Negreira de fondo

Este Clásico también estará marcado por el Caso Negreira. Los hombres de Carlo Ancelotti no se han pronunciado al respecto y sólo se limitan a lo que dice el club, que ya ha confirmado que se personará como parte perjudicada. Por otro lado, los jugadores del Barcelona, a tenor de lo asegurado por Xavi en rueda de prensa previa a este partido, están al margen de todo el lío y centrados en lo meramente deportivo, en el fútbol.