El AZ Alkmaar rompe el sueño europeo del Juvenil A de Arbeloa

Se acabó el sueño europeo del Real Madrid de Arbeloa. Tras mantenerse invicto toda la temporada y ganar la Copa del Rey Juvenil el pasado fin de semana ante el Almería, los blancos cayeron 3-0 ante el AZ Alkmaar en los cuartos de final de la UEFA Youth League y se quedan sin poder jugar la fase final que se celebrará en Nyon. Además, también pierden la oportunidad de ganarlo todo esta temporada.

El Real Madrid comenzó dominando el encuentro. Los chicos de Arbeloa llevaban el peso del partido, pero no terminaban de encontrar el camino del gol, algo que sí hicieron los holandeses. Primero, Daniel Beukers, a los 25 minutos, se aprovechaba de un fallo de Diego Piñeiro y, tras una posible falta, hacía gol. Y minutos después, Poku se beneficiaba una contra para hacer el segundo.

En la segunda mitad el Real Madrid fue un verdadero martillo pilón, pero no encontró el camino del gol. Por mucho que los buscaron, los chicos de Arbeloa no pudieron hacer daño a los holandeses, que se mostraron tremendamente sólidos en defensa y supieron gestionar su ventaja para jugar la Final Four por primera vez en su historia. En los minutos finales, los holandeses terminaron ampliando la ventaja haciendo el tercero gracias a un tanto de Meerdink y el cuarto con Beukers, que hizo el segundo.