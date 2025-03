Arda Güler brilla con Turquía

Arda Güler y Turquía mandaron a Hungría a la fase B de la Liga de las Naciones. Después de derrotar a los húngaros en sus tierras por 0-3, los otomanos sentenciaron su ascenso al bombo A de la Liga de Naciones después de haber ganado la ida por 3-1. Vincenzo Montella pudo contar durante 64 minutos con un Güler estelar, que volvió a ser decisivo para su selección.

El futbolista del Real Madrid regresó a la titularidad con Turquía después de perderse el partido de ida por sanción (acumulación de tarjetas amarillas). En el Puskás Aréna, el joven de 20 años volvió a demostrar todo su talento. Dos minutos después de que Hakan Çalhanoglu abriese la lata, el canterano del Fenerbahçe marcó el tanto del 0-2 en el minuto 37. En un centro raso de Aydin, el madridista pegó de primeras el esférico con el interior del pie zurdo, engañando así a Dibusz. El otomano recopila cinco goles este curso, tres de ellos con el Real Madrid.

🎥 Arda’s goal and celebration from the stands.

Incredible first touch 😮‍💨❤️ pic.twitter.com/CLHouwoWuB — Arda Güler HQ (@iHQGuler) March 23, 2025

Sin embargo, Arda Güler también fue protagonista por la ‘envidia’ de otros. Antes de anotar su diana, el mediocampista ofensivo tuvo un altercado con Dominik Szoboszlai, capitán húngaro y jugador del Liverpool. Dominik se burló del madridista y Arda le respondió con signos de: «A callar». Pocos instantes después, llegó el gol de Güler. Todo parecía zanjado, no obstante, al final del encuentro, Szoboszlai comentó en una publicación de un medio turco que informaba sobre el momento tenso entre ambos.

«1.088», escribió el capitán de Hungría, haciendo referencia a los minutos de Arda Güler con el Real Madrid este curso. Esto, después de haber perdido por 0-3 y ser descendido con su país a la fase B de la Liga de las Naciones. Además, si fuéramos meticulosos, el dato de Szoboszlai es falso. La estadística proviene seguramente de la web de Transfermarkt. Aquella página omite un partido de los blancos esta temporada: la final de la Copa Intercontinental. Parece anecdótico pero Arda jugó dos minutos en aquel partido. Entonces, serían 1.090 minutos. Si le sumamos los choques con Turquía (592 minutos), el madridista acumularía 1.682 minutos jugados esta temporada.

«Arda Güler merece más minutos»

Hakan Çalhanoglu reivindica a Arda Güler y se lo pide para su equipo. Después de que Turquía derrotase a Hungría por 3-1 en el partido de ida de la repesca de la Liga de las Naciones, el capitán de la selección otomana se guardó elogios hacia el jugador del Real Madrid, quien no pudo disputar el partido por una sanción. El jugador del Inter de Milán afirmó que el joven turco «merece más minutos» en Chamartín.

«No sé cuál es su situación en el Real Madrid, Por eso no quiero involucrarme demasiado en esta situación porque al final él sabe más, aunque por supuesto deseo y creo que merece jugar más minutos», confió Çalhanoglu en la zona mixta posterior al encuentro. Además, el turco no se paró ahí. El actual futbolista nerazzurri pidió incluso el fichaje de Arda en su equipo. «Arda es un jugador muy importante, es como un hermanito al que amo mucho. Me gustaría que se viniera a jugar con nosotros al Inter de Milán», zanjó el capitán. Arda tiene pretendientes por toda Europa pero mantiene el sueño de triunfar en el club de Chamartín.