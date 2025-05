Carlo Ancelotti puso punto y final a su etapa en el Real Madrid hace casi una semana, con una despedida «muy emocionante» en el Santiago Bernabéu. Ahora, el técnico comienza una nueva etapa al frente de la selección brasileña, la pentacampeona del mundo, pero reconoce que esto no es un adiós al Real Madrid, sino un «hasta luego».

Sobre esa despedida tan bonita que tuvo lugar el pasado sábado en el Santiago Bernabéu, Ancelotti dijo que «fue muy emocionante. Todo. La verdad que han sido unos días de mucho sentimiento. Han sido cuatro años maravillosos y he sentido el cariño y el respeto de todos en todo momento. Lo del sábado en el Bernabéu no se puede olvidar, con la afición, los jugadores, empleados… También con los dirigentes, con Florentino, que estuvo muy cariñoso en la despedida».

Preguntado por su salida del Real Madrid, el entrenador con más títulos en la historia del club blanco lo achacó a que «los resultados no han sido los esperados». Eso ha precipitado su adiós a la entidad madridista y la consiguiente marcha a Brasil: «Los resultados no han sido los esperados. El juego del equipo tampoco estaba siendo bueno. Era el momento de hacer algo. Tras la eliminatoria ante al Arsenal lo hablamos y lo decidimos. Era algo que se veía venir. El equipo no estaba bien y ahí nos dimos cuenta todos de que era lo mejor, que el Real Madrid buscara y yo mirara a Brasil».

Sin embargo, Ancelotti asegura esto no es un adiós, es «un hasta luego», porque «uno nunca deja al Real Madrid». Así de claro se mostró el técnico italiano en una de sus primeras declaraciones tras poner fin a su segunda etapa en el club madridista, que ha durado cuatro temporadas. Carlo se siente muy agradecido a la ciudad y al Real Madrid por el trato recibido durante todos estos años en el 15 veces campeón de Europa.

«La ciudad me ha tratado de maravilla. La siento como mía. El respeto que he sentido cada día ha sido especial. Como el Real Madrid no hay nada igual. El Milan también ha sido muy especial para mí. Vivir lo que he vivido en el Real Madrid creo que es imposible vivirlo en otro equipo. Las tres finales, aquellos partidos, el ambiente del Bernabéu… todo», señaló Ancelotti en una entrevista a Marca.

Ancelotti bendice a Xabi Alonso

El ya ex técnico del Real Madrid, y nuevo seleccionador de Brasil, se deshizo en elogios hacia Xabi Alonso, su sucesor, y resaltó su gran trabajo en Alemania: «Hemos hablado. Ha hecho un trabajo increíble en el Bayer Leverkusen. No necesita de mis consejos porque conoce el club a la perfección. Era una elección natural. Va a hacer un gran trabajo en el Real Madrid».

Respecto a los motivos que le llevaron a elegir a Brasil, Ancelotti dijo que la elección «es fácil. Es la mejor selección del mundo. No lo digo yo, lo dicen las cinco estrellas de su camiseta. Ninguna otra selección llega a su altura. Ahora tengo el reto de conseguir la sexta. ¿Italia? Ahora mismo lo dirige un amigo mío, como Spalletti, que es un grandísimo entrenador. No me llamaron, algo que se hizo Brasil hacía ya tiempo. Las circunstancias se han dado ahora y asumo plenamente el reto de traer la sexta Copa del Mundo a Brasil, pero para ello necesitamos que todo el país esté a nuestro lado

Sobre las diferencias que ha habido ahora y cuando le llamó Brasil hace dos años, Carletto reconoció que su «prioridad ha sido el Real Madrid en todo momento». En aquel momento, el club blanco le ofreció renovar y él aceptó la ampliación sin dudarlo: «Siempre he dicho la verdad. Mi prioridad ha sido el Real Madrid en todo momento. En el primer acercamiento, el club me ofreció una renovación de contrato y no existió duda alguna. Siempre he dicho que iba a estar en el Real Madrid mientras pudiera».

Por último, el técnico italiano dejó claro que su modelo de juego será el mismo que el de su Madrid del año pasado, el que se proclamó campeón de Europa por decimoquinta vez: «Mi Brasil va a jugar como el Real Madrid, pero no como el Real Madrid de este año, sino como el Real Madrid del año pasado. Eso es lo que quiero».