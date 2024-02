Ancelotti: «Rüdiger es un guerrero y por una pequeña molestia no se perderá el derbi»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid ante el Getafe en el Coliseum. El italiano, a pesar de la victoria, acabó el encuentro muy enfadado con la actuación arbitral, que no pitó un penalti sobre Brahim y sacó una amarilla a Tchouaméni que le impedirá jugar el derbi contra el Atlético de Madrid.

«Ha sacado una tarjeta que no comprendo, pero no quiero hablar de esto. Quiero hablar del partido, que ha sido estupendo por nuestra parte», aseguró un enfadado Ancelotti en rueda de prensa. «Le ha sacado la tarjeta y no estará para el partido. Creo que puede recuperar. Tiene un golpe y veremos», añadió.

«Si ganamos los próximos dos partidos tenemos seis puntos en la tabla y eso sería bueno. Estamos teniendo una buena racha y hay que preparar el derbi», comentó Ancelotti. Además, confía en que Rüdiger pueda jugar el derbi: «Es un guerrero y es muy complicado que no llegue al partido si tiene alguna molestia».

Ancelotti también alabó el partido de Joselu: «Está haciendo todo lo necesario para quedarse. Lo está haciendo espectacular, Es una bendición para nosotros y está haciendo una temporada espectacular. Es una persona muy humilde, muy serio y estamos todos encantados».

Por último, valoró el partido de Modric, que no ha jugado en los últimos encuentros: «Lo veo muy bien. Ha sido un partido perfecto. Creo que fue el que mejor manejó la posición. Ha sido muy completo».