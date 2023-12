Ancelotti: «Rodrygo ha vuelto a su mejor nivel»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Santiago Bernabéu tras la victoria del Real Madrid sobre el Granada por 2-0 en la jornada 15 de la Liga EA Sports. Brahim hizo el primero y Rodrygo el segundo en una victoria muy plácida de los blancos.

«Carvajal tiene una sobrecarga, la vamos a evaluar mañana. El partido ha estado bien controlado y bien jugado. Hemos sido un equipo concentrado. Hemos evitado riesgos y hemos defendido bien», afirmó Carlo Ancelotti en el inicio, confirmando la lesión del lateral derecho que dejó el partido en el descanso por Lucas Vázquez.

«Brahim está jugando muy bien. Cumple en la posición donde lo pongas. Estoy muy satisfecho con él. Está demostrando todas sus cualidades ahora», señaló el italiano. «Creo que le gusta esa posición a Valverde, más defensiva. Le cuesta más llegar. Es un trabajo muy útil. No tiene una posición ideal», afirmaba Ancelotti sobre el uruguayo.

«No tengo preferencias. Va a ser un partido entretenido. Quero disfrutar de dos grandes equipos y que gane el que juegue mejor», dijo Ancelotti sobre el Barcelona-Atlético de este domingo.

Kroos y Rodrygo

Sobre Kroos, Ancelotti afirmó que «no falla pases. Es único. Siempre elige la solución mejor. No tiene miedo de la presión, siempre quiere el balón».

«Ha vuelto a su mejor nivel. Marcando muchos goles. Desmintiendo a los que dicen que siempre marca por la izquierda, también marca por la derecha. Lo puse por ahí porque tendía más espacios. Ha sido un gol de bella factura. No he hecho ninguna apuesta de goles con él. No he hecho apuestas con nadie. No importa quién marque los goles. El equipo tiene un gran compromiso colectivo», confirmó Ancelotti sobre Rodrygo, que ha marcado cuatro goles en los últimos tres partidos.

«Modric va a llegar al Betis. Tendremos que ver Carvajal. Lucas lo ha hecho muy bien. Y Kepa está listo para jugar. El público me tiene mucho cariño en el Bernabéu y por eso estoy muy contento», culminó el técnico del Real Madrid en la sala de prensa del Santiago Bernabéu tras la victoria de los blancos por 2-0 contra el Granada.