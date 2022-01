Ancelotti: «¿Robo? No sé qué decir…»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Valencia por 4-1. Los blancos dieron un golpe de autoridad en la Liga. Benzema y Vinicius, ambos por partida doble, hicieron los tantos de los madridistas. El italiano se mostró satisfecho con la actuación del equipo y ya piensa en la Supercopa.

Asensio

“Ha jugado muy bien. Mucho mejor que contra el Getafe. Cuando juega bien puede jugar 90 minutos, si no juega bien pues no. Ha estado al nivel de Benzema y Vinicius”.

Quejas del Valencia

“No puedo contestar porque no he visto nada del partido. Desde lejos me parecía clara, pero no lo sé”.

Palabra robo

“No sé que decir. Yo tengo que evaluar el partido, hemos jugado bien y hemos merecido ganar. El partido fue completo. Tuvimos problemas al principio por la vigilancia defensiva, pero después creamos oportunidades”.

Vacunación

“Todo el equipo está vacunado por lo que yo sé. Hay que evaluar la situación de Mariano y Bale. Carvajal está bien y Jovic ya ha sido negativo”.

Ir a por todo

“Tenemos que ir partido a partido. Vinicius ha vuelto bien. Ha marcado goles de delantero centro y Karim es siempre lo mismo. Competir vamos a competir”.

Tridente

“No hay un tridente fijo porque en cada partido hay que evaluar a los jugadores. También hay que tener en cuenta a Rodrygo. Tenemos la suerte de tener a estos jugadores, que destacan mucho y lo han hecho muy bien”.

Barcelona

“El Barcelona siempre va a ser un rival para el Real Madrid, por eso se llama Clásico. En teoría somos favoritos, pero luego está la práctica que es en el césped. Vamos a intentar poner lo mejor, al igual que ellos. Es una competición importante y cada equipo quiere ganarla. Ser favorito o no, no me importa”.