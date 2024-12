Ancelotti: «Me parece que me estáis tirando demasiados palos»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a los blancos contra el Girona en Montilivi. Los blancos necesitan sumar los tres puntos tras haber perdido el pasado miércoles contra el Athletic en San Mamés. Los madridistas llegan en una situación muy delicada a este partido.

Ancelotti comenzó analizando el encuentro contra el Girona: «Será complicado porque lo están haciendo bien. Será un rival que compite muy bien. Tenemos que tomarlo como una oportunidad para seguir compitiendo por la Liga».

Sobre las críticas recibidas, fue claro: «Tengo que aceptar la crítica porque el equipo no está sacando su mejor versión. Como siempre pasa en el fútbol, el entrenador es el máximo responsable. Me parece que me estáis tirando demasiados palos y puede significar que están cansados de mí. Yo no estoy cansado. La crítica es aceptable y, como el estrés, la crítica es gasolina para hacerlo mejor».

«Mi preocupación es normal, no es un funeral. Seguimos estando en la pelea en todas las competiciones. Hay que tener el optimismo necesario teniendo en cuenta todos los problemas. Tenemos una plantilla de calidad. Mi nivel de preocupación es medio», añadió.

Ancelotti habló de Vinicius y Alaba: «Es una buena noticia para nosotros. Vinicius no estará para el partido de mañana, pero sí para la Champions. Alaba nos ha ayudado mucho, pero necesita este mes para estar a tope en enero. Regresará el próximo año».

El italiano también habló de lo que sufre el equipo en la presión: «Nos han presionado mucho arriba. Para solucionar esto sólo hay que jugar más directo. Balón largo y pelear el segundo balón. No hay que forzar la salida demasiado desde atrás. Hemos jugado finales de Champions utilizando este sistema. Esto lo aprendí en Inglaterra. Si no tienes delantero de altura, el primer balón no es el importante, pero sí el segundo».

«Es consciente, porque el post que ha hecho tras el partido es de un jugador que es consciente de lo que puede y va a hacer. Estamos con él. No está sacando su mejor versión. Hay muchos que no la sacan y no son conscientes. Él lo es. Y está haciendo todo lo posible para hacerlo lo antes posible. Hay que evaluarlo todo. A mí me parece que ha mejorado y hay que apoyarlo. A veces puede ser que un día de descanso le puede venir bien. Sus características son peculiares y llegarán poco a poco. Lo importante es que está trabajando», comentó sobre Mbappé. «El tema de los penaltis es un tema de momentos. Según si está motivado o no. Tiene que aguantar el momento. Lo que me dan buenas sensaciones es que a nivel de intensidad ha mejorado», continuó sobre Mbappé.

«Cuando digo que la crítica es aceptable, es que algo de razón hay. Si me pregunta, ‘¿qué palo te molesta más?’. Alguno sí, me molesta. Afectan. Y cuando el palo afecta a la identidad molesta más. Si se dice que he hecho un mal cambio no afecta, es a nivel profesional. Pero afecta a la identidad cuando toca lo que uno es. Es como decirle a alguien tonto o decirle que ha hecho una tontería. No es lo mismo», comentó sobre las críticas que recibe.

«Es difícil buscar de manera sencilla encontrar el problema de verdad. El dato es que no hemos sido capaces de sacar nuestra mejor versión. Yo tengo una muy buena unión con mis jugadores y queremos sacar cuanto antes la mejor versión», continuó sobre las críticas.

Por último, finalizó hablando de la posible falta de liderazgo: «Hemos hablado al principio de temporada de esto. Los jóvenes tienen que dar un paso al frente, pero eso tiene un proceso. La lesión de Carvajal nos ha afectado muchísimo. También podía ser Alaba. Estos problemas que hemos tenido han adelantado el crecimiento de estos jóvenes».