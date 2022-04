Ancelotti hace terapia.

Ancelotti tendrá que recuperar a su vestuario física y mentalmente tras la victoria del Real Madrid en Stamford Bridge, donde los blancos ganaron y realizaron un gran encuentro para estar con pie y medio en las semifinales de la Champions. La realidad es que la plantilla madridista respira felicidad por los cuatro costados. Por lo tanto, la tarea del italiano es bajar el nivel de euforia y hacer ver a sus futbolistas que el duelo ante los azulones es tan importante como el que les enfrentó al Chelsea el pasado miércoles. La Liga regresa y la plantilla tiene que cambiar el chip sin pensar en la vuelta contra los ingleses que se celebrará en el Santiago Bernabéu el próximo martes.

Ancelotti reconoció en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Getafe que su papel pasa por centrar a sus chicos, ya que recuperarlos físicamente sólo es una cuestión de tiempo. Unos estarán mejor y otros peor, pero el italiano lo que quiere es que todos pongan el foco en el duelo que deberán disputar ante los de Quique Sánchez Flores. «El aspecto mental es más complicado que el físico. Contra el Chelsea no hay que decir nada en el vestuario; con este tipo de partidos hay que dar un empujón más para que el equipo esté igual de concentrado», sentenció el técnico.

Ancelotti, que va sobrado de experiencia, sabe que su vestuario se puede despistar tras el encuentro de ida de la Champions y con la vuelta demasiado cerca. Sería algo lógico, por ello va a dejar que sus jugadores descansen en la noche previa al duelo en sus domicilios, acudan en la mañana del sábado todos a Valdebebas y, tras evaluar como está cada uno, decidirá la lista de convocados. El italiano sólo se quedará con los que realmente estén aptos para jugar contra el Getafe.

Trabajo para Pintus

Físicamente el equipo no está al cien por cien. Los blancos están cansados. Hace dos días se desgastaron en Stamford Bridge y no han tenido tiempo para recuperar. A pesar de que Antonio Pintus y su equipo tiene a los jugadores muy bien en ese plano, no ha habido tiempo material para volver a estar a tope.