Ancelotti diseña el plan del derbi: 15 minutos clave, una defensa de 11 y una duda en el once

Carlo Ancelotti ya tiene diseñado el plan del Real Madrid en el derbi madrileño de este miércoles en el Metropolitano. El conjunto madridista se juega gran parte de la temporada en un duelo de alta exigencia que corresponde a la vuelta a octavos. Es decir, a vida o muerte. El 2-1 de la ida en el Bernabéu da algo de ventaja al Real Madrid, pero la eliminatoria se decide en el Metropolitano. Y Ancelotti tiene ya el plan diseñado.

Desde el vestuario del Real Madrid se tienen varias ideas claras. La primera, que los primeros 15 minutos del partido son clave. Creen que el Atlético saldrá con todo, en forma de juego y de fuerza, y que arropados por la afición y el ambiente que habrá en esos minutos, Simeone apostará por esos primeros minutos para igualar la eliminatoria.

También ven desde el vestuario blanco que es imposible que el Atlético aguante un ritmo alto durante todo el partido. Entienden que irán con todo -se juegan ellos también la temporada-, pero que es imposible que aguanten 90 minutos a un ritmo alto. De ahí que antes o después se tenga que ver todas las posibilidades de partido que hay y que el Real Madrid tenga calma.

Otra de las claves para el encuentro del Metropolitano es que todos tienen que defender. No vale que defiendan unos y otros no. Los 11 futbolistas en el campo han sido ya informados y diseñados de que tienen que hacer un esfuerzo extra en este derbi de Champions, ya que Carlo Ancelotti los quiere a todos listos y con una mentalidad de trabajo continuo.

Esto significa que aunque haya un 4-4-2 cuando el Real Madrid defienda, los jugadores de ataque -especialmente Mbappé y Vinicius- tendrán que defender continuamente. «Si no defendemos los 11, no llegaremos a nada», se escucha en el vestuario de Valdebebas. Y se pone un ejemplo, aunque con importantes diferencias. El del Etihad de la temporada pasada, el partido de vuelta de cuartos de la Champions 2023/24 en el que el Real Madrid supo defender de forma brillante. Eso sí, saben que lo del miércoles será diferente, porque el Atlético de Madrid no atacará tanto como el Manchester City en ese duelo.

Otra de las cosas que se han hablado en el vestuario es la importancia de cuando se robe el balón, salir corriendo en ataque y aprovechar las contras, en las que se puede desmontar al Atlético de Madrid. Bloque bajo, juntos y con concentración para afrontar un partido duro en lo futbolístico pero también en lo mental.

Sabedores de que es un partido largo, y un duelo que ya empieza 2-1 para el Real Madrid, en el vestuario blanco se piensa que la igualdad será máxima en el Metropolitano, pero que en ningún momento estarán eliminados. Saben de los peligros del Atlético, los han vivido ya en varios partidos esta temporada, pero confían en que siempre estarán clasificados o, como mucho, van a la prórroga. Es decir, no se piensa que se vaya a ir perdiendo por una diferencia de dos goles en cualquier momento del partido.

Camavinga o Brahim, la duda en el once

A 48 horas del derbi, Ancelotti tiene perfilado el once, con una sola duda. O Eduardo Camavinga o Brahim Díaz. O juega el francés o el español, internacional con Marruecos. El resto está claro. Courtois en portería (está totalmente recuperado de las pequeñas molestias musculares que tuvo y por las que se perdió el partido ante el Rayo), con Fede Valverde en el lateral derecho, Mendy en la banda izquierda y Rüdiger (también recuperado) y Asencio en el centro de la defensa.

Un recuperado Tchouaméni y Bellingham jugarán en el centro del campo, acompañados o por Camavinga o por Brahim. Los dos fueron titulares en el encuentro de ida en el Bernabéu, pero allí faltaba Bellingham. Ahora uno de los dos caerá. En el ataque estará el tridente en el que confía plenamente Ancelotti para este derbi de Champions y para los grandes partidos: Rodrygo, Vinicius y Mbappé.