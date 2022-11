Ancelotti: «Después de lo que pasó el año pasado es mejor no mirar el sorteo»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras ganar 5- 1 al Celtic en el estadio Santiago Bernabéu. Con este triunfo, los blancos terminan la fase de grupos de la Champions como primeros y se aseguran jugar el partido de vuelta de octavos de final en casa. Además, los hombres del italiano recuperaron las sensaciones perdidas tras dos malos resultados.

Mentalidad

«Es cosa mental. Tienen más confianza. Valverde marca más, Vinicius encuentra mejores oportunidades y están desplazando bien a Karim, que fue protagonista el año pasado».

El partido

«No hay peros. A veces te tiran una falta y te marcan. La interpretación del partido ha sido buena. Hemos cumplido».

Asensio

«Marco ha sido el mejor para mí. Ha jugado de extremo y creo que ha combinado bien con Valverde. La combinación ha sido muy buena. Puede marcar la diferencia, ha sido contundente, efectivo y ha tenido sacrifico con y sin balón».

Vinicius y Valverde

«Es bastante evidente la calidad individual que tienen. Son profesionales muy serios y humildes. Es un poco sorprendente lo que están haciendo, pero no demasiado».

El ataque sin Benzema

«Lo están haciendo bien. Tienen la posibilidad de mejorar, teniendo en cuenta que lo están haciendo bien. En el tiempo en el que hemos estado sin Karim todos han asumido una responsabilidad que están cumpliendo».

Goles de Valverde

«Pueden llegar a 15 y sería bueno para él. Tiene mucha calidad en el tiro».

Modric

«Si los jóvenes sorprenden un poco, Modric nunca sorprende. Siempre está a un nivel muy alto».

La mano izquierda con Asensio

«Ha aguantado bien con una buena actitud el periodo que no ha jugado. Está aportando su calidad al equipo. No tenía duda de eso. Cuando no estás contento puedes tener una respuesta negativa o positiva, él la tuvo positiva».

Protagonistas en el Mundial

«Rodrygo y Vinicius lo pueden ser. Están mostrando gran calidad y vamos a ver qué pasa en el Mundial».

Sergio Ramos

«Por la experiencia y calidad que tiene, si está bien, tiene que ir al Mundial sin duda. Sigue siendo uno de los mejores centrales del mundo».

Benzema

«Tuvo buenas sensaciones en el partido. Creo que jugará el lunes».

Tchouaméni

«Tiene una tendinitis. Creo que estará el lunes».

Sorteo

«Después de lo que pasó el año pasado es mejor no mirar el sorteo».