Ancelotti: «Benzema tiene un año de contrato y aquí no tenemos dudas»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la que será su penúltima rueda de prensa de la temporada. Los blancos pondrán punto final a la temporada contra el Athletic en el estadio Santiago Bernabéu. El italiano hizo balance y habló de los jugadores que se pueden ir, cerrando el debate de Benzema.

Partido contra el Athletic

«Me gustaría terminarla bien. Tenemos el reto de llegar a la segunda plaza. Sólo Mariano no puede jugar. Hay que descansar y preparar la próxima temporada».

Kane

«Yo puedo hablar de mi futuro, no voy a hablar del futuro de la plantilla. Es un gran jugador. Hay que respetar al club».

Benzema

«Aquí hay jugadores que tienen contrato y jugadores que acaban contrato. La próxima temporada tendremos una plantilla distinta, pero me hará mucha ilusión».

El futuro

«Todos han cumplido. Han jugado al máximo nivel, han sido muy serios y tener sólo un año de contrato no les ha afectado para nada».

Estado actual

«La luna de miel sigue. Seguimos adelante, estamos contentos, queremos hacerlo mejor la próxima temporada».

Pocos minutos

«Algunos han tenido poco protagonismo. Ellos no están contentos. A veces tienen que aguantar el descontento de los jugadores. Siento los que han jugado poco».

Nacho y Ceballos

«Ellos conocen muy bien lo que pensamos de ellos. Creo que lo tienen todo muy claro. Están esperando el final de temporada para decidir. Todo está en su mano».

Las palabras de Benzema

«Los medios de comunicación son muy importantes y tenemos que manejar bien esta situación. Internet no es la realidad».

Retirada de Benzema

«Las leyendas del club tienen que retirarse en el Real Madrid. Es el pensamiento de todos y también del club. Puede ser que los jugadores no lo tengan en la cabeza, pero es un pensamiento nuestro».

Futuro de Benzema

«Está listo para jugar mañana, ha recuperado muy bien, tiene un año de contrato y aquí no tenemos duda».

Una nota

«Lo que puedo decir y lo que siento es que ha sido una temporada muy larga y complicada. Hemos trabajado mucho. No siempre he sido capaz de transmitir la mayor motivación porque jugar cada tres días es muy complicado. He dado todo lo que podía dar, por lo que la nota que me pongo es positiva, pero lo intentará hacer mejor el año que viene».

Brahim

«Vuelve, nos gusta. No puedo hablar de él».