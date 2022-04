Alineación del Real Madrid contra el Sevilla: Camavinga podría ser la novedad

Varias dudas son las que tendrá Carlo Ancelotti en la alineación del Real Madrid para el encuentro que medirá a los blancos con el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los madridistas buscan tres puntos que les acerquen al título de Liga ante un rival que pondrá las cosas muy difíciles y que tratará de apurar todas las opciones para poder seguir peleando el campeonato. Para este duelo el italiano tiene siete bajas y alguna tan delicada como la de Casemiro, sancionado, o Mendy, lesionado. Además, varios futbolistas terminaron muy cansados el duelo contra el Chelsea que metió a los blancos en las semifinales de la Champions.

En la portería no hay debate y jugará Courtois. En el lateral derecho lo normal es que forme Carvajal, aunque no se puede descartar la presencia de Lucas Vázquez. Por el flanco izquierdo, con Mendy y Marcelo lesionados, el elegido será Nacho Fernández, mientras que la pareja de centrales volverá a ser la habitual. Es decir, Militao, que no pudo jugar contra el Chelsea por sanción, y David Alaba.

En el centro del campo Casemiro no podrá estar al ver frente al Getafe la décima amarilla de la temporada. Por lo tanto, tal y como pasó ante el PSG, cuando tampoco pudo jugar el brasileño, lo normal es que su posición la ocupe Toni Kroos. Por delante, en la creación del juego madridista, seguro parece Fede Valverde, mientras que Camavainga podría dar descanso a Modric. Incluso, podrían formar el francés y el croata en la medular, mientras que el uruguayo adelantaría su posición actuando en el costado derecho.

En la delantera hay dos jugadores que serán titulares con tal seguridad. Benzema y Vinicius son fijos en un partido donde la Liga está en juego. Por la banda derecha del ataque podrían formar Rodrygo o Asensio, aunque no se puede descartar que Ancelotti siga apostando por Fede Valverde en esa zona del campo. El uruguayo suma en ataque, refuerza la medular y ayuda a Carvajal.