La alienación del Real Madrid para el encuentro que medirá a los blancos con la Real Sociedad servirá como banco de pruebas antes de la vuelta de octavos de final de la Champions ante el PSG que se celebrará en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles. Teniendo en cuenta que Ancelotti tiene las bajas confirmadas de Casemiro y Mendy, ambos sancionados, además de Kroos, lesionado y prácticamente descartado para el duelo contra los parisinos, el italiano podrá hacer los últimos ajustes. Especialmente relevante serán las decisiones que tome en el centro del campo, donde tendrá que decidir quién suple al alemán si finalmente no llega. Para este encuentro tampoco estará Fede Valverde, que sufre gripe.

En la portería no hay debate y estará Courtois. El belga es intocable y no descansa. Es el futbolista más utilizado por Ancelotti esta temporada, perdiéndose sólo dos partidos de Copa del Rey. En el lateral derecho formará Dani Carvajal, mientras que por el costado zurdo lo normal es que actúe Mendy, aunque no podrá jugar contra el PSG por sanción. La pareja de centrales, con Alaba recuperado, lo normal es que sea la formada por Militao y el austriaco.

En el centro del campo es donde están las dudas. Ancelotti tiene que buscar el recambio de Kroos. Modric y Casemiro, más si cabe tras la ausencia de Valverde, son fijos, mientras que el italiano debe elegir entre Eduardo Camavinga, Dani Ceballos o Isco Alarcón. Posiblemente, el que sea titular ante los donostiarras comenzará de inicio el encuentro contra el PSG.

Por último, en ataque hay poco debate. Marco Asensio jugará por el costado derecho, mientras que por el lado izquierdo actuará Vinicius Junior. La principal referencia ofensiva será un Karim Benzema que ya fue decisivo hace una semana dando a los blancos el triunfo ante el Rayo.