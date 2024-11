La afición del Valencia agradece al Real Madrid su ayuda por la DANA: «Sois el mejor club del mundo»

En la tragedia que vive Valencia, y con ello toda España, por las consecuencias de la terrible DANA no hay colores futbolísticos. Y así lo ha demostrado tanto el Real Madrid como los aficionados del Valencia, que han agradecido, como era lógico, el apoyo que la entidad blanca ha hecho a las víctimas de la tragedia que asola la provincia de Valencia. El Real Madrid donó un millón de euros y la afición del Valencia lo agradece.

Unos y otros han sabido separar la parte futbolística de esta tragedia y han entendido, como era lógico, que esto no va de fútbol, va de solidaridad y agradecimiento. El Real Madrid y el Valencia CF han tenido momentos de tensión en los últimos años, así como la afición del conjunto ché con el propio Real Madrid, especialmente con Vinicius. Pero eso, evidentemente, queda en un segundo plano ante una tragedia de este calibre, con más de 200 muertos.

El Real Madrid abrió tan sólo dos días después de la DANA, en colaboración con Cruz Roja, una campaña para recaudar fondos. Y la entidad blanca puso un millón de euros que irá destinado a ayudar a las numerosas familias que lo han perdido todo, que no tienen casa ni comida en unos momentos trágicos. Y el valencianismo, en su inmensa mayoría, lo agradece, como no podía ser de otra forma.

«Soy valencianista y como equipo no me gustáis, pero como club hay que decirlo claro y alto sois el mejor club del mundo y tenéis al mejor gestor del mundo. Muchas gracias de un valencianista. Muchas gracias», escribe un usuario en las redes sociales, resumiendo a la perfección lo que supone el Real Madrid. «Ya va siendo hora de quitarse el anti, en lo deportivo seguiré queriendo que no os vaya bien, pero la visión es otra muy distinta. Ojalá en Mestalla se os reconozca como os merecéis, club señor que nos ha ayudado (no me cabe la menor duda de que así será)», escribe otra.

Cientos de mensajes van en la misma línea, recordando que en el plano deportivo no querrán lo mejor para el Real Madrid, pero que en la parte social, de solidaridad y de apoyo estarán agradecidos: «Mil gracias desde Valencia y de parte de un valencianista que no es que precisamente os tenga cariño en el plano deportivo. En cosas así se demuestra la grandeza».

Los mensajes se repiten entre la afición del Valencia agradeciendo al Real Madrid su apoyo económico. «¡Mirar que soy antimadridista, pero están tardando en hacerlo tanto el Valencia como los demás equipos con gran presupuesto, muchas gracias porque fuera de la rivalidad tenéis gran corazón en lo importante!», escribe otro usuario. «Esto sí que es señorío, mucho honor», añade otro. «Ahora no hay rivalidad, es una emergencia, bravo, es un gran gesto», se puede leer también.

Tragedia en Valencia por la DANA

España está unida ante una de las mayores tragedias de su historia con más de 200 muertos por la terrible DANA que asoló al levante español, especialmente a la provincia de Valencia. Como era lógico, el fútbol quedó en un segundo plano y el partido entre el Valencia-Real Madrid, que se tenía que jugar este sábado en Mestalla, se aplazó.

Por su parte, el Real Madrid ha vuelto a dar un ejemplo de solidaridad en estos momentos tan duros que está viviendo Valencia con una ayuda económica muy importante. La Fundación del Real Madrid se unió a Cruz Roja para iniciar una campaña de recaudación de fondos destinada a apoyar a todos los afectados por la DANA que sacudió el martes a gran parte de la Comunidad Valenciana, especialmente la provincia de Valencia.

La ayuda económica del Real Madrid es muy notoria, sobre todo si nos fijamos en el beneficio neto que el Real Madrid registró en la última temporada. En concreto, en el ejercicio 2023/24, la entidad obtuvo un beneficio de 16 millones de euros. Así, aportar este millón de euros ahora para las víctimas de la DANA supone que el Real Madrid dona más del 6% del beneficio neto que tuvo en el último ejercicio económico registrado.