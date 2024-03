El acierto del Real Madrid echando a su ojeador en Cataluña: «Cambiaría a Vinicius por Kvaratskhelia»

Hace siete años que Manolo Romero dejó de ser el ojeador del Real Madrid en Cataluña, pero a día de hoy sus opiniones siguen llamando la atención por lo surrealistas que pueden llegar a ser a veces. La última ha sido acerca de Vinicius Junior, una de las estrellas del club blanco que a sus 23 ya sabe lo que es ganar una Champions League y dos Ligas, al que ha criticado por sus últimas reacciones sobre el terreno de juego.

Vinicius fue provocado tanto por Orban, central del Leipzig, como por Mingueza, defensa del Celta de Vigo. Ambos recibieron un empujón por parte del brasileño, pero antes le habían enfadado, ya fuera con una leve agresión fuera de lugar en el primero de los casos, o con un agarrón en el segundo. De ahí las palabras de Manolo Romero, quien fue el máximo responsable de la parcela de scouting en la comunidad catalana durante 20 años.

Siete después de su despido, sus opiniones son muy contrarias al Real Madrid, en concreto, esta última: «No me importaría cambiar a Kvaratskhelia por Vinicius». Unas palabras cuanto menos sorprendentes al tratarse de un jugador de su misma posición y con la misma edad, pero que no ha calado tan fuerte en el Nápoles como sí lo ha hecho el brasileño gracias a sus logros. «Formaría una gran delantera con Mbappé y Rodrygo», añadió.

Especialmente crítico fue con algunos momentos puntuales de los últimos dos encuentros, en los que su actitud no fue del todo la apropiada: «Le aconsejo que se tranquilice, la camiseta del Madrid no aguanta estos comportamientos». Además, también le atacó por el simple hecho de marcar goles. «Vinicius no está decidiendo bien las jugadas, no está jugando bien y lo está tapando todo con goles», a los que sus compañeros de tertulia en El Bar respondieron: «No está mal taparlo con goles».

💣 Manolo Romero, exojeador del @realmadrid, lo tiene claro: "Cambiaría a Kvaratskhelia por VINICIUS" 📺🇧🇷 "Hay que sentarle delante de la pantalla y ponerle 30 veces el partido del Girona" ‼️👉 "Este jugador no va a llegar a más por su cabeza"#elBar72☕️🔥 pic.twitter.com/zzVLw279g1 — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 12, 2024

Vinicius, estrella del Real Madrid

«Hay que hablar con él pero de una manera diferente. Hay que sentarlo delante de la pantalla, ponerle 30 veces el partido contra el Girona y decirle: este es el Vinicius que necesitamos», propuso Manolo Romero, para luego proponer un mecanismo más duro para ese cambio de actitud: «Si no vas a ser capaz de repetir este partido, tendremos que hacer un pensamiento. No han hablado con él de la manera correcta. Hay que intimidarle».

Sus grandes contribuciones al Real Madrid han sido jugadores como Kiko Casillas, Mariano Díaz o Ruben Yáñez, pero ninguno de ellos llegó a cuajar en el equipo blanco. De hecho, en los últimos meses Manolo Romero ya arremetió contra el club por el fichaje de su próxima estrella: «Siempre tuve dudas con Endrick de que si la edad que dicen que tiene el chico es la correcta. Mi duda es porque físicamente está demasiado formado y siempre recuerdo a Radamel Falcao, que llegó a Europa mayor que él».

El ex ojeador del Real Madrid en Cataluña no se fía de su antiguo club y así lo demostró. Sin embargo, Endrick y el Real Madrid están cuidando minuciosamente los plazos y a partir del próximo 21 de julio, fecha en la que cumple la mayoría de edad, se podrá unir a la disciplina blanca y debutar con el equipo más laureado del mundo.