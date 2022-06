Florentino: «Llega un jugador que se dejará el alma en cada partido»

Florentino Pérez presidió el acto de presentación de Antonio Rüdiger como nuevo jugador del Real Madrid, celebrado este lunes en la Ciudad Real Madrid en Valdebebas. El presidente del Real Madrid destacó la calidad del defensa, referente tanto en su anterior equipo como en la selección alemana y su firme deseo de enfundarse la camiseta del campeón de las 14 Copas de Europa.

Bienvenida

«Hoy vuelve a ser uno de esos días especiales para el madridismo, cargado de emoción e ilusión, pues llega uno de esos grandes jugadores que nos ayudará a ser más fuertes. Vamos a seguir luchando por todos los títulos posibles con humildad, entrega y esa ambición siempre presentes en el espíritu del Real Madrid. Los jugadores han demostrado que representan esos valores de nuestro club a lo largo de los 120 años de historia. Hoy llega un hombre que se dejará el alma en cada partido. Fortalecer y mejorar nuestra plantilla es todo un reto, porque este equipo ha escrito una de las páginas más inolvidables de nuestra historia; forman parte de la leyenda del Real Madrid y del fútbol. Como dice Ancelotti: «Son, por encima de todo, grandes madridistas». A todos los aficionados nos enorgullecen . Hoy llega al Real Madrid uno de los mejores defensas del mundo, Antonio Rüdiger».

Su elección

«Querido Antonio, hoy formas partes de una familia y un club únicos, el club de las 14 Copas de Europa. Has hecho todo lo posible por estar aquí. Tenías muchas opciones, pero has elegido este escudo para lograr metas que parecían imposibles. Verás que con esta camiseta se viven sensaciones únicas. En el Chelsea has sido referente, referente de un equipo ganador, como en la selección alemana».

El mayor reto

«A partir de ahora, eres jugador del Madrid y has optado por el mayor reto de tu carrera. El madridismo te acompañará siempre para que en los momentos más duros se consiguen cosas muy difíciles de explicar. Aprenderás rápido lo que es el Madrid. Toda tu familia sabe lo que te ha costado llegar hasta aquí y se siente muy orgullosa de ti. Hoy te conviertes en jugador del mejor equipo del mundo. Antonio, bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid».