El Real Madrid no tomará una decisión en caliente con Ancelotti

Lo que pasó en el Etihad Stadium no dejará indiferente a nadie en el Real Madrid. La derrota ante el Manchester City fue de las que duelen. De las que hacen mucho daño. El resultado fue 4-0, pero si no llega a ser por Courtois, que obró tres milagros para dejar a Haaland sin marcar a los blancos en 180 minutos, la goleada podría haber sido histórica. De las que se llevan por delante a cualquiera. El global de 5-1 hace daño, pero más hace la impotencia mostrada por un equipo que se vio arrollado por los de Guardiola. Ancelotti no estuvo acertado y los ingleses, con el dolor de lo sucedido hace un año demasiado presente, no tuvieron piedad.

Ahora, al Real Madrid le toca tomarse un periodo de reflexión. Primero, hay que pasar el duelo. Y después, empezar a hacer autocrítica y corregir los errores cometidos. «Somos el vigente campeón de Europa, hemos llegado a semifinales de Champions y somos los campeones de Copa. Todo lo que se haga se hará después de un análisis tranquilo y detallado. No se va a tomar ninguna decisión en caliente. Se trata de progresar, no de arrasar. Tenemos que tener cero dramatismo, pero también cero conformismo», aseguran fuentes del club.

Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y Carlo Ancelotti se tienen que sentar para tomar decisiones. Los tres deben analizar lo sucedido y cómo se puede solucionar. A pesar de la derrota, por el momento en el club nadie se plantea echar al italiano, aunque sí tienen claro que debe tomar decisiones, aunque alguna puede ser más traumática que otra. «Se trata de hacer lo más adecuado para seguir avanzando, ilusionando y ganando», explican estas mismas fuentes a OKDIARIO.

En la cúpula saben que deben cambiar cosas por el bien del equipo. Son plenamente conscientes de que el reto es mayúsculo y no conocen la fórmula del éxito, pero lo que sí aseguran es que trabajarán desde la tranquilidad y el sosiego para confeccionar una plantilla que siga ganando la próxima temporada ya sea con Ancelotti o sin él. Lo que es seguro es que si el italiano continúa, tendrá que tomar decisiones muy complicadas con jugadores que le han dado mucho.

Varias certezas

El Real Madrid no quiere hacer un drama de lo ocurrido ante el City, pero sí son plenamente conscientes de que deben cambiar cosas. La primera es que este equipo necesita un sustituto de Karim Benzema. El capitán, que guarda silencio desde enero, no ha estado a la altura ni en la ida ni en la vuelta. Tampoco en la final de Copa. Todo esto tras un curso lleno de problemas físicos. Los blancos peinan el mercado para encontrar un jugador que encaje en el equipo y que se pueda complementar con el francés en el año de contrato que le queda.

Kroos y Modric también seguirán, pero no podrán ser intocables. Será la última temporada como jugadores del Real Madrid y su papel será mucho menos protagonista. La llegada de Bellingham tiene que estar acompañada del paso al frente Tchouaméni, del asentamiento de Camavinga y de la resurreción de Valverde.

Por último, con Nacho, Asensio y Ceballos deben hablar. El defensa tiene muchas dudas de seguir si continúa Ancelotti. El italiano ha demostrado que no confía en él para los partidos importantes. Por otro lado, con el balear y el utrerano deben llegar a un acuerdo. Marco apunta a seguir, mientras que con Dani hay serias dudas.