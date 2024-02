Walter Tavares sigue demostrando que es una pieza fundamental para el Real Madrid de Pablo Laso. El pívot volvió a ser clave para salvar al conjunto blanco en San Petersburgo y conseguir, otra vez contra las cuerdas, una victoria importante y fundamental contra el Zenit. Un Tavares que está sin duda en uno de los mejores momentos de su carrera y que en lo personal también es muy feliz a tenor de lo que se puede ver en las redes sociales, tanto las suyas como las de su mujer.

Y es que Paula Grimón, su esposa, es muy activa en Twitter. No es la típica WAG que se limita a poner posados. No es su estilo. Ella es un una auténtica ‘hooligan’ de su marido en Twitter. Le defiende con uñas y dientes, critica a árbitros y rivales… La joven canaria rompe con todos los estereotipos y sorprende a las redes, donde las mujeres de deportistas no acostumbran a ser así.

¡¡ Tengo el mejor marido del mundo !!

Metiendo triples y todo el tío iiihhh

🤪🤪🤪 👌🏼👌🏼👌🏼🏀🏀🏀#HALAMADRID @waltertavares22 pic.twitter.com/vWs2hnw7dg — Paula Grimón (@grimonn) January 24, 2021



Walter Samueeehhh !!

La manita Relajaaa eeehhhh ! 😂😂😂🏀🏀🏀🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫@waltertavares22 pic.twitter.com/5JjKvXI68N — Paula Grimón (@grimonn) February 7, 2021

Tavares y Paula Grimón se casaron en 2018 y comparten su vida desde hace años, cuando se conocieron en Las Palmas porque el pívot jugaba en el Gran Canaria. Contrajeron matrimonio en una ceremonia en el hotel Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso, en Meloneras, acompañados de familiares y amigos, sellando una relación que comenzó cuando el jugador llegó a Gran Canaria con 17 años.

Ambos suelen subir muchas fotos juntos, y llama especialmente la atención la enorme diferencia de altura entre el jugador y su mujer, una WAG alejada del modelo de pareja de deportista que prefiere seguir siendo como es y defendiendo con el cuchillo entre los dientes a Tavares en sus redes.