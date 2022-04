El enganchón de Isco con un madridista tras reprocharle su «descanso de 5 años»

Tras mucho tiempo inactivo en las redes sociales, a Isco Alarcón parece picarle de nuevo el gusanillo estos días. Todo comenzó a raíz de una comparación con Pedri a raíz del buen momento del joven futbolista del Barcelona. Al malagueño le mencionaron en un vídeo del canario y se lo tomó con humor a la vez que lanzaba un dardo a los que le critican.

«Que me quiten lo bailao amigo», le respondió Isco al amigo que intentó romper una lanza por él. «Y lo que me queda por bailar», añadía poco después el centrocampista blanco por si su mensaje anterior había sonado raro. Dos tuits a los que respondieron muchos madridistas en redes sociales. Uno de ellos reprochó a Isco el «descanso de 5 años» que lleva, y el futbolista no ha dudado en contestarle.

Todos no podemos ser un galáctico durante tanto tiempo como tu🤷🏻‍♂️ — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) April 5, 2022



«Va siendo hora después de este descanso de 5 años. Dale genio», le decía el citado aficionado merengue, a lo que el malagueño respondió con un vacile: «Todos no podemos ser un galáctico durante tanto tiempo como tú». Un Isco que se ha quedado fuera de la convocatoria contra el Chelsea por lesión y que está teniendo muy poco protagonismo esta temporada.

A principio de curso Ancelotti contó con él, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo y su papel es residual. Así lleva ya varias campañas y en junio termina contrato, por lo que en unos meses Isco Alarcón cambiará aires. Equipos como el Betis o el Sevilla están interesados en el jugador, que también seduce a otros clubes del extranjero, sobre todo italianos y alguno inglés. En cualquier caso, todavía no tiene tomada la decisión sobr