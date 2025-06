Pedro Martínez aparca sus críticas al arbitraje: «No es mi estilo hacer frases polémicas»

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, aparcó la polémica del segundo partido contra el Real Madrid en el Movistar Arena antes de la tercera final de la Liga Endesa en La Fonteta. «Tenemos que estar concentrados en lo que depende de nosotros», aclaró el técnico del equipo taronja, que debe remontar el 2-0 de la serie si no quiere despedirse este miércoles 21:15 horas de su oportunidad de ganar el título y también de su histórico pabellón, que será derruido y se mudarán al nuevo Roig Arena.

Pedro Martínez fue preguntado por el arbitraje, lógicamente, tras su queja en la sala de prensa del Palacio de los Deportes. Sin embargo, dejó a un lado un discurso que entonó de manera elegante, a diferencia de Ibon Navarro en la semifinal. Estas fueron sus palabras: «Estoy un poquito quemado con determinadas acciones que han pasado en el partido».

Recordando la ya famosa acción de posible falta de Walter Tavares sobre Jean Montero, Pedro Martínez afirmó que no entendía «que en el último minuto ninguno de los tres árbitros pite el tapón ilegal para ir a revisarlo. Y si no pita, no pueden verla ellos ni pedirla yo. Árbitros muy expertos, que saben cuando sí y cuando no. A estos árbitros les conozco de toda la vida, nos han pitado muchas veces, y en el conocimiento muchas veces está la realidad».

«Los árbitros espero que hagan su trabajo, como el otro día. No es mi estilo hacer frases polémicas», expresa ahora Pedro Martínez sobre este asunto. En la previa ya ha querido referirse más a aquella polémica y se centró en cómo debe jugar su equipo para vencer. «Veo al equipo capaz de ganar mañana. Debemos estar acertados como el otro día, aunque no fuimos perfectos», afirmó.

Pedro Martínez ya no habla de árbitros

Su Valencia comenzó arrasando en la primera parte, pero el Real Madrid despertó a tiempo para forzar la prórroga con una canasta salvadora de Sergio Llull y ya en el tiempo extra Andrés Feliz emergió junto a Usman Garuba para sellar el triunfo con tres triples entre ambos y cinco rebotes del dominicano: Hay un poco de todo, el jugador está haciendo un play off muy destacado, está con mucha confianza y buena forma, es lo primero a destacar. Pero cuando te centras mucho en un jugador dejas a un lado a otros con mucha calidad, pero Feliz es un foco ofensivo muy importante para ellos. Está tirando muy bien para afuera