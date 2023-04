Partizan será el rival del Real Madrid en los cuartos de Euroliga

El Real Madrid tendrá que medirse al Partizan de Obradovic en los cuartos de final de la Euroliga al mejor de cinco partidos para lograr un billete para disputar la Final Four, que esta temporada se disputa en Kaunas. Los de Chus Mateo tendrán a su favor el factor cancha antes de ir a jugar a la temible cancha de Belgrado.

Partizan finalmente ganó a Panathinaikos (83-81) y el Barcelona venció a Valencia Basket (85-71). Es provocó que los blancos finalizaran la fase regular como terceros y los serbios sextos. Olympiacos vs Fenerbahce, Mónaco vs Maccabi y Barcelona vs Zalgiris serán el resto de cruces en los cuartos de final de la Euroliga.

A finales de marzo, el Real Madrid ya cayó derrotado en Belgrado por 14 puntos ante Partizan. En el Wizink Center fueron los de Chus Mateo los que salieron victoriosos a finales de 2022.

La ronda de play-offs se disputará al mejor de cinco partidos entre el 25 abril y el 10 mayo. El Real Madrid tiene asegurado el factor cancha, por lo que jugarán los dos primeros encuentros en el Wizink Center y, si fuera necesario, el quinto y definitivo partido. De ganar, estarían en la Final Four, que este año se disputa en Kaunas (Lituania) del 19 al 21 de mayo.