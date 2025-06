Chus Mateo: «En el club que estoy se esperan títulos, es normal y lógico»

Chus Mateo atendió a los medios de comunicación antes de la final de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Valencia Basket. El entrenador de los blancos, frente a frente con el taronja Pedro Martínez, y acompañado de su jugador Mario Hezonja afirmó que «no ha sido una temporada fácil, de ir pasando pantallas».

«Como siempre. Lo que es una final de nuestra Liga. Los dos equipos que probablemente llegan en la mejor forma, con un nivel extraordinario durante toda la Liga regular, con muchísimos equipos implicados que podrían haber llegado. Estamos en muy buena forma, lo que podemos esperar es que sea un duelo duro, largo y con lleno de emociones», comenzó Chus Mateo.

«Te diría que no se entiende una temporada en ningún equipo sin hacer un trabajo honesto, serio, tratando de dar el 100%. Compitiendo en cada uno de los duelos que tienes durante la Liga regular. Respetando al rival y haciendo las cosas como nosotros las hacemos con honestidad. Lo de los títulos muchas veces es algo que en el club que estoy y los colores que defiendo siempre se espera es normal y lógico», aseguró.

«Lo más importante es hacer las cosas bien hechas. Hay veces que ganas tres como la temporada pasada y no pasa nada. Otras en las que haces un trabajo mejor que en ocasiones en las que ganas títulos a lo mejor no lo ganas. Si tú lo has dado todo no puedes hacer nada más. Ganar o no, no es ninguna anécdota. Vamos a tratar como siempre hacemos, esa es la manera de ganar los títulos. Tratando de hacerlas bien ahora, desde el primer minuto hasta lo que dure el play off», añadió sobre la obligación del club blando de ganar trofeos.

Chus Mateo valora al Valencia

«Nosotros respetamos mucho a todos los rivales, pero si hay un equipo que este año ha demostrado un estilo muy marcado y que está dando rédito es Valencia Basket. El hecho de jugar como ellos juegan, un baloncesto tan vistoso y poco habitual. Teniendo algunas características muy particulares y muy suyas… es un equipo muy peligroso, que se sale del patrón. Tiene jugadores de muchísima calidad. La forma en la que ellos juegan, en la que han sido capaces de ensamblarse. Sabemos perfectamente de lo que son capaces y no sería la primera vez que ganarían una Liga ACB», explicó.

«No ha sido una temporada fácil, de ir pasando pantallas. La experiencia se va haciendo con un grupo y el mío ha sido capaz de levantarse varias veces de la lona, eso me da seguridad. Hemos hecho un buen tramo final de temporada», finalizó Chus Mateo.