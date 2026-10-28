Xerez y Cádiz resucitan en Copa su rivalidad tras 18 años sin derbi: «Será una fiesta aunque el prisma ha cambiado»

La Copa del Rey resucita en su primera ronda un derbi que llevaba casi dos décadas apagado. Una rivalidad entre el Xerez y el Cádiz que ha ido diluyéndose en los últimos años por la situación deportiva e institucional del primero, que dejó el fútbol profesional en 2013. Cinco años antes se habían enfrentado por última vez, con triunfo de local en Chapín ante unos amarillos que terminaron descendiendo a Segunda B. No volvieron a verse las caras. Será este miércoles (21:00 horas) cuando lo hagan de nuevo en Chapín.

Mucho ha cambiado el fútbol español desde entonces y la situación de ambos. El Xerez llegó a Primera División, el Cádiz cayó a la categoría de bronce y, poco después, cambiaron las tornas. El conjunto azulino acabó hundido en el fútbol regional, reiniciando su camino tras rozar la desaparición. Hoy milita en Segunda Federación, la cuarta división de nuestro fútbol, mientras que el Cádiz intenta sobrevivir dos categorías por encima, en Segunda.

«Se ha cambiado el prisma», reconocen desde el Xerez a OKDIARIO. Afirman que este derbi les recuerda a antaño y ha despertado la ilusión en una ciudad que ahora está dividida en dos, puesto que en hace 13 años nació una escisión del club, el Xerez Deportivo FC. Este duelo copero «reaviva» el enfrentamiento contra el Cádiz. «Nos hace muchísima ilusión después de años en las catacumbas», reconocen, señalando que esto reafirma «el proceso de profesionalización» en el que se encuentra ahora inmerso el club.

Por su parte, desde el otro lado de la bahía, en Cádiz, viven este derbi «con naturalidad» y detallan que en los últimos años los dos clubes se han hermanado. Algo que era impensable hace décadas, en las que la rivalidad era máxima cuando coincidían, sobre todo en Segunda División. Las relaciones son «excelentes», lo que ha permitido que el club gaditano haya sido invitado últimamente a la caseta xerecista en la feria de Jerez de la Frontera o que el presidente azulino acuda al palco del renombrado JP Financial Estadio, antiguo Carranza.

El duelo les llega en un momento en el que su situación deportiva tiene otras prioridades, pero servirá como rodaje para un proyecto que cuenta desde hace menos de una semana con Borja Jiménez en el banquillo. «Para las aficiones es un incentivo y va a ser una fiesta», señalan.

Rivalidad en la grada… si lo permite la huelga

El partido sí que cogerá temperatura en las gradas de un Municipal de Chapín que recuperará el aspecto de su época dorada. Algo que ha llevado al Xerez a verse totalmente sobrepasado a nivel logístico, como reconocen a este medio. La estructura del club les impide llegar a todo, teniendo incluso que recurrir a la ayuda de personas próximas al club, como pueden ser familiares, amigos o aficionados, para poder abarcar todas las necesidades de un partido de élite.

Con entradas a la venta desde 10€ hasta los 35€ de las más caras, habrá prácticamente 16.000 espectadores en el derbi. No se quedarán lejos de los 20.000 que tiene de aforo Chapín, pero no podrán llenarlo por las complicaciones derivadas de la huelga de maquinistas de Renfe del jueves y del fin del servicio del miércoles a las 22:48 horas, que hará imposible el regreso a la capital de la provincia de los aficionados del Cádiz.

Desde el club amarillo han solicitado tanto ampliar el servicio como adelantar la hora del partido, siendo ambas peticiones rechazadas. «No podemos arriesgarnos a que nuestros aficionados se queden allí, sin opción de volver a casa», afirman, aunque están seguros de que habrá una amplia presencia en las gradas, puesto que apuntillan que «una de las localidades de la zona que más abonados aporta es Jerez».