Xavi Simons prepara su vuelta a los terrenos de juego…¡con un curso de Harvard!

Xavi Simons sufrió en abril una grave rotura del ligamento cruzado anterior. El canterano del Barça y ahora estrella del Tottenham no volverá al terreno de juego hasta 2027, y ha decidido aprovechar el tiempo de recuperación de la mejor manera posible.

El neerlandés de 23 años se ha apuntado a un curso de la glamurosa Universidad de Harvard en Boston relacionado con los negocios llamado Crossover Into Business, especializado para deportistas que buscan ir más allá del plano deportivo.

Simons mostró en su cuenta de LinkedIn el inicio del curso, seguido de un mensaje que deja claro que no ‘perderá’ el tiempo hasta que vuelva a ser decisivo para el conjunto londinense y la selección de Países Bajos: «Durante mi recuperación, estuve intentando aprovechar mi tiempo de la mejor manera posible. El fútbol sigue siendo mi prioridad, pero también quiero seguir aprendiendo y mejorando fuera del campo», explicó el centrocampista en sus redes sociales.

Además, en los últimos días subió una publicación junto a Jayson Tatum, estrella de los Boston Celtics, aprovechando la estancia en la icónica ciudad de Massachusetts. «Siempre tuve intereses más allá del fútbol. Quiero entender mejor la parte de los negocios del juego, aprender de gente en diferentes industrias y seguir desarrollándome como persona», continuó Simons.

Xavi Simons quiere volver a su mejor nivel

A finales de abril, en la victoria 1-0 ante el Wolverhampton, Xavi Simons sufrió la grave lesión de ligamento cruzado anterior. Con el Tottenham sufriendo al final de la 25/26 para mantener la categoría y la imposibilidad de disputar el pasado Mundial 2026 con Países Bajos, Simons encara los últimos meses de su recuperación dejando el fútbol a un lado.

El canterano del Barça brilló en el Leipzig antes de que el conjunto de los Spurs pagase 51 millones de libras el pasado verano, unas horas antes del cierre en el mercado estival. A sus 23 años y con el grave revés de su rodilla, el talentoso centrocampista quiere retomar su carrera de la mejor manera posible.

Xavi Simons ‘abandonó’ La Masia en 2021, cuando fichó por el Paris Saint-Germain. Posteriormente se marchó al PSV Eindhoven antes de regresar a la capital francesa y ser vendido definitivamente al club alemán, donde dio el salto a nivel mundial.