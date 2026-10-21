Ultras del Feyenoord generan altercados en la acampada de las Setas, en Sevilla: «Somos de izquierdas y vinieron un poco más agresivos»

Acampantes de las Setas se han visto intimidados por ultras del Feyenoord durante la madrugada de este martes, en la previa al encuentro de Champions que se disputará hoy a las 21:00 entre el Betis y el equipo neerlandés. No se cuantificarán los daños al mobiliario urbano hasta la marcha de estos grupos ultras, de los que ya se previó su dispersa llegada debido a la ausencia de vuelos directos.

Al ser un partido de competición europea en el que se prevé la llegada de hasta 3.300 aficionados neerlandeses, la Subdelegación del Gobierno ha catalogado el partido de «alto riesgo». Los hinchas del Feyenoord accederán al estadio media hora antes que los locales, pero sin contar con acompañamiento policial.

El coordinador de vigilancia de la acampada por la vivienda de las Setas de la Encarnación de Sevilla, Vladyslav Vorobyov, ha relatado a Europa Press las intimidaciones que sufrieron los propios acampantes: «Los ultras de este equipo vienen aquí a pasar la previa, a beber en los bares y se emborracharon un montón. No saben muy bien qué es la acampada, pero tienen un poco claro que somos de izquierdas y ayer vinieron un poco más agresivos».

A pesar de llevar varios días sufriendo estas amenazas, recalca las de la madrugada del martes como «más intensas». Vorobyov afirma que tras el partido ocurrirá el «plato fuerte», pues estarán «más revueltos, frustrados y calentitos si pierden».

Entre los incidentes destaca la quema de un cartel que robaron a los propios acampantes hispalenses: «Nos robaron un cartel y se pusieron a quemarlo en la esquina de un bar». El coordinador afirma que los ultras del Feyenoord incluso amenazaron con cinturones: «Se acercó un grupo a nosotros con ganas de intimidar, incluso alguno se quitó el cinturón y se lo puso en la mano. Conseguimos mediar porque aquí lo que tratamos de hacer es desescalar completamente el conflicto».

La Policía Local inició un dispositivo por la zona de afectación al estadio, incluyendo unos primeros cortes en Vial Torre Sur del estadio, calle Ciencias rugby con glorieta Beatriz manchón y avenida del ocio.