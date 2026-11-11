Las tres Champions del Real Madrid se comentan en el vestuario del PSG y Fabián avisa: «Este año tienen un equipazo»

El PSG lleva dos Champions consecutivas y en su vestuario ya ha salido el nombre del Real Madrid. Fabián Ruiz reconoce en una entrevista con OKDIARIO que el equipo de Luis Enrique ha comentado la posibilidad de igualar las tres que el conjunto blanco ganó entre 2016 y 2018. Y, cuando se le pregunta por los candidatos a levantar el trofeo esta temporada, el centrocampista tiene claro que el Real Madrid sigue en esa lista. «Este año tienen un equipazo», asegura.

La tercera Champions seguida sería un logro que el PSG ya se permite imaginar. Fabián explica que el objetivo del vestuario pasa primero por volver a pelear por una final. «Ya era difícil ganar una, dos también. Ahora sabemos que va a ser muy difícil ganar una tercera», cuenta desde la concentración de España en Las Rozas. «Si podemos conseguir la tercera sería increíble».

En esa carrera, Fabián espera que el Real Madrid vuelva a estar en la pelea. «Siempre van a estar ahí entre los más grandes de Europa, sin ninguna duda», sostiene el centrocampista. Su pronóstico para esta edición va en la misma línea. «Va a ser uno de los candidatos a poder ganar la Champions».